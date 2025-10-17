Amit Shah : शरण या, अन्यथा कारवाई; गृहमंत्री अमित शहा यांचा नक्षलवाद्यांना इशारा

नवी दिल्ली : छत्तीसगडमधील अबूझमाडचे डोंगराळ जंगल तसेच उत्तर बस्तरचा भाग नक्षलवादापासून मुक्त झाला असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली. अलीकडेच महाराष्ट्रात ६१ तर छत्तीसगडमध्ये २७ नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. त्यापाठोपाठ छत्तीसगडमध्ये आज पुन्हा १७० नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली. या पार्श्वभूमीवर शहा यांनी नक्षलवाद्यांना कठोर शब्दात इशारा दिला आहे. .जे नक्षलवादी आत्मसमर्पण करण्यास इच्छुक आहेत, त्यांचे स्वागत केले जाईल. मात्र जे शस्त्रे खाली ठेवणार नाहीत, त्यांना सुरक्षा रक्षकांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे सांगत शहा म्हणतात की, एकेकाळी नक्षलवादाचा बालेकिल्ला असलेला अबुझमाड आणि उत्तर बस्तरचा भाग नक्षलवादापासून मुक्त झाला आहे. दक्षिण बस्तरमध्ये सध्या असलेला नक्षलवाद सुरक्षा दलांकडून उखडून टाकला जाईल. मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचा नायनाट करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. छत्तीसगडमध्ये १७० नक्षलवादी शरण आले असून आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. मागील काही दिवसांत २५८ युद्ध प्रशिक्षित नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे. देशाच्या राज्यघटनेवर विश्वास ठेवत हिंसेचा त्याग करण्याच्या त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नक्षलवाद संपवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळे नक्षलवाद अंतीम श्वास घेत आहे. आमचे धोरण स्पष्ट आहे. जे लोक आत्मसमर्पण करु इच्छितात, त्यांचे स्वागत केले जाईल, पण जे बंदूक चालवणे थांबवणार नाहीत, त्यांना सैनिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल. नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवत मुख्य प्रवाहात यावे, असे आजही आवाहन आहे. .Cyber Crime : सायबर चोरट्यांना आवरणार कधी? पाच पोलिस ठाण्यांचा प्रस्ताव पडून; आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार वाढले .जानेवारी २०२४ पासून म्हणजे छत्तीसगडमध्ये भाजपचे सरकार बनल्यापासून २१०० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. याशिवाय १७८५ नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. तर ४७७ नक्षलवाद्यांना मारण्यात आले आहे, असे शहा यांनी नमूद केले. छत्तीसगडमधील केवळ बिजापूर, सुकमा आणि नारायणपूर हे तीन जिल्हे आता नक्षलग्रस्त असल्याची माहिती नुकतीच गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आली होती..‘फरार गुन्हेगारांसाठी वेगळे तुरुंग हवे’आंतरराष्ट्रीय निकषांची पूर्तता करण्यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये फरार गुन्हेगारांसाठी वेगळ्या तुरुंगांची निर्मिती केली जावी आणि ज्यांना ‘इंटरपोल’कडून ‘रेड’ नोटीस बजावण्यात आली आहे अशांचे पासपोर्ट तातडीने रद्द केले जावेत, अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांनी परदेशात खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान भारतीय तुरुंगांतील परिस्थितीचा दाखला दिला होता तसेच भारतातील प्रत्यार्पणामध्ये अडथळे आणले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शहा यांनी उपरोक्त सूचना केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.