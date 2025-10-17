देश

Amit Shah : शरण या, अन्यथा कारवाई; गृहमंत्री अमित शहा यांचा नक्षलवाद्यांना इशारा

Abujhmarh Declared Naxalism-Free : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडमधील अबूझमाड आणि उत्तर बस्तर नक्षलवादापासून मुक्त झाल्याची घोषणा करत, आत्मसमर्पण करणाऱ्यांचे स्वागत केले जाईल; मात्र, शस्त्रे न ठेवणाऱ्या नक्षलवाद्यांना सुरक्षा दलांच्या कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
Amit Shah Announces the Liberation of Abujhmarh and North Bastar; Focus Shifts to South Bastar.

Amit Shah Announces the Liberation of Abujhmarh and North Bastar; Focus Shifts to South Bastar.

सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : छत्तीसगडमधील अबूझमाडचे डोंगराळ जंगल तसेच उत्तर बस्तरचा भाग नक्षलवादापासून मुक्त झाला असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली. अलीकडेच महाराष्ट्रात ६१ तर छत्तीसगडमध्ये २७ नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. त्यापाठोपाठ छत्तीसगडमध्ये आज पुन्हा १७० नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली. या पार्श्वभूमीवर शहा यांनी नक्षलवाद्यांना कठोर शब्दात इशारा दिला आहे.

