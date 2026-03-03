देश

Holi 2026 : शिव्या दिल्यावर मिळते बक्षीस! या गावात मुस्लीम बांधवांकडून मिळतो खास 'नजराणा', पाहा काय आहे परंपरा?

Different holi tradition: उत्तर प्रदेशातील पिलीभीतमध्ये होळीच्या दिवशी चक्क शिव्या ऐकून लोक आनंदाने हसतात आणि शिव्या देणाऱ्याला बक्षीस देतात.
Abuse for a Reward The Unique Village Tradition Where Curses Earn Gifts uttar pradesh pilbhit village

Abuse for a Reward The Unique Village Tradition Where Curses Earn Gifts uttar pradesh pilbhit village

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रंगांच्या उत्सवात कुणी शिवी दिली तर भांडण होणं स्वाभाविक आहे, पण उत्तर प्रदेशातील पिलीभीतमध्ये मात्र चित्र अगदी उलट असतं. इथे होळीच्या दिवशी चक्क शिव्या ऐकून लोक आनंदाने हसतात आणि शिव्या देणाऱ्याला बक्षीस देतात. ही परंपरा ऐकायला विचित्र वाटली, तरी त्यामागे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला हिंदू-मुस्लिम भाईचारा दडलेला आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
festival
village
Celebration
abuse
Tradition
holi

Related Stories

No stories found.