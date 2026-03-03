Holi 2026 : शिव्या दिल्यावर मिळते बक्षीस! या गावात मुस्लीम बांधवांकडून मिळतो खास 'नजराणा', पाहा काय आहे परंपरा?

रंगांच्या उत्सवात कुणी शिवी दिली तर भांडण होणं स्वाभाविक आहे, पण उत्तर प्रदेशातील पिलीभीतमध्ये मात्र चित्र अगदी उलट असतं. इथे होळीच्या दिवशी चक्क शिव्या ऐकून लोक आनंदाने हसतात आणि शिव्या देणाऱ्याला बक्षीस देतात. ही परंपरा ऐकायला विचित्र वाटली, तरी त्यामागे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला हिंदू-मुस्लिम भाईचारा दडलेला आहे..पिलीभीत जिल्ह्याची ही अनोखी परंपरा 'गंगा-जमुनी' संस्कृतीचं उत्तम उदाहरण मानली जाते. होळीच्या दिवशी हिंदू समाजातील लोकांची एक टोळी मुस्लीम बहुल भागात आणि तिथल्या प्रतिष्ठित मुस्लीम कुटुंबांच्या घरी जाते. तिथे गेल्यावर हे लोक गाणी आणि पारंपरिक शिव्या देऊन आपला हक्क गाजवतात. या शिव्यांमध्ये कोणताही द्वेष नसून, त्यामध्ये अनेक वर्षांचा स्नेह आणि आपुलकी दडलेली असते..शिव्यांच्या बदल्यात मिळतो 'नेग'स्थानिक रहिवासी हाजी रियाजत नूर खान सांगतात की, जेव्हा ही टोळी दारात येते, तेव्हा मुस्लीम कुटुंबातील सदस्य आनंदाने त्यांचं स्वागत करतात. टोळीने दिलेल्या शिव्या हे लोक प्रेमाने स्वीकारतात आणि त्या बदल्यात 'नजराणा' म्हणून काही रक्कम किंवा भेटवस्तू देतात. त्यानंतर दोन्ही समुदायाचे लोक एकमेकांना मिठी मारून होळीच्या शुभेच्छा देतात..नवाबांच्या काळापासूनची परंपराअसे म्हटले जाते की, ही परंपरा नवाबांच्या काळापासून सुरू आहे. त्याकाळी हिंदू-मुस्लिम एकता इतकी घट्ट होती की, सणासुदीला एकमेकांशी थट्टा-मस्करी करणे आणि हक्काने काही मागणे हे नात्यातील जवळीक दर्शवण्याचे माध्यम होते. आजची तरुण पिढीही ही परंपरा तितक्याच आदराने पुढे नेत आहे..मने जोडणारा सणआजच्या काळात जिथे छोट्या गोष्टीवरून वाद होतात, तिथे पिलीभीतची ही परंपरा समाजाला मोठा संदेश देते. जर मनात एकमेकांबद्दल आदर असेल, तर शब्दांचे अर्थ बदलतात हेच यातून दिसून येते. इथल्या हवेत विरघळलेला रंग फक्त गुलाल नाही, तर तो प्रेमाचा आणि एकतेचा रंग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.