दुर्दैवी! दोन ट्रकांच्या भीषण अपघातात 24 मजूरांचा मृत्यू

लखनौ : उत्तर प्रदेशच्या औरैया जिल्ह्यातील एका अपघातात 24 प्रवासी मजूरांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. प्रवासी मजूर राजस्थान आणि हरियाणा राज्यातून आपल्या गावाकडे पलायन करत होते. यावेळी दोन ट्रकांमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात मजूरांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे.

या ट्रकमधील सर्वाधिक मजूर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंडचे रहिवाशी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. औरंगाबाद येथे रेल्वेने चिरडल्याने 16 प्रवासी मजूर मृत्यूमुखी पडल्याची घटना ताजी असताना या नव्या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास दोन ट्रकांमध्ये धडक झाली. यावेळी एका ट्रकमध्ये सुमारे 50 मजूर होते. ट्रकमध्ये असलेल्या पोत्यांवर हे मजूर बसले होते. ट्रक पलटी झाल्याने या पोत्याखाली अडकून श्वास गुदमरल्याने 24 मजूरांचा मृत्यू झाला. तर 15 मजूर जखमी झाले. जखमी मजूरांना औरैया जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तसेच गंभीर जखमींना सैफई मेडिकल विद्यापीठात हलवण्यात आलं आहे. राजस्थानची नंबरप्लेट असणाऱ्या ट्रकमधील मजूर प्रवासी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यातील असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अभिषेक सिंह यांनी दिली आहे.

The incident took place at around 3:30 am. 23 people have died and around 15-20 have suffered injuries. Most of them are Bihar, Jharkhand and West Bengal: Abhishek Singh, DM Auraiya pic.twitter.com/fLpnPTAYmD

— ANI UP (@ANINewsUP) May 16, 2020