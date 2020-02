लखनौ-आग्रा एक्स्प्रेसवर भीषण अपघात; ४ जण ठार

कानपूर : उत्तर प्रदेशातील लखनौ आग्रा एक्स्प्रेसवेवरील बिल्हौर येथे कार व बसच्या अपघातात ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. कारमधील तिघे तर एका बसचालकाचा मृत्यू झाला आहे. ही बस आग्र्याहून बिहारमधील मुझफ्फरपूरकडे जात होती. बसचालकाच्या हलगर्जीपणामुळे हे अपघात घडल्याचे प्राथमिक तपासात समजते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बसवरील नियंत्रण सुटल्याने बस डिव्हायडरवरुन पलीकडे गेली. पलीकडच्या लेनमधील कारला जोरदार धडक देत ही बस पुढे निघून गेली. या जबरदस्त अपघातात कारचे पत्रे, काचा निखळल्या आहेत. अपघातातील इतर जखमींना जवळच्या रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Kanpur: At least 4 persons dead in a car accident on Agra - Lucknow Expressway in Bilhaur, earlier today. pic.twitter.com/Vs48Ljx4dg

— ANI UP (@ANINewsUP) February 18, 2020