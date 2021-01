बस आणि ट्रकचा भीषण अपघात; 10 जण जागीच ठार

लखनऊ- उत्तर प्रदेशच्या मुरादाबाब-आग्रा हायवेवर मोठा अपघात झाला आहे. एक मिनी बस, ट्रकच्या धकडेत 10 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून जवळपास 12 लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपयांची आणि जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. जखमींना मुरादाबाद जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.

#UPDATE: Death toll in Moradabad road accident rises to 10, around 10 injured. SSP says, "Forensic team is here, resuce almost complete. 3 vehicles collided with each other. Eyewitnesses tell us that it was a case of overtaking."

Accident took place at Moradabad–Agra highway. pic.twitter.com/6UNK1xLSke

— ANI UP (@ANINewsUP) January 30, 2021