देश

Uttar Pradesh Order: साहेबांचा फोन उचलला नाही तर खैर नाही! योगी सरकारचा मोठा निर्णय; १० मिनिटांत कॉल बॅक न केल्यास वाजणार धोक्याची घंटा

Uttar Pradesh strict order on official phone calls: योगी सरकारचा हाय-टेक प्लॅन: अधिकारी-लोकप्रतिनिधी संवादासाठी 'संवाद सेतू' ॲप
No Ignoring Senior Calls: New 10-Minute Callback Rule in Uttar Pradesh

No Ignoring Senior Calls: New 10-Minute Callback Rule in Uttar Pradesh

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्तर प्रदेशातील सरकारी अधिकाऱ्यांना आता आमदार किंवा खासदारांचा फोन दुर्लक्षित करणे खूप महागात पडणार आहे. लोकप्रतिनिधींचे फोन न उचलणाऱ्या किंवा त्यांना दाद न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी योगी सरकारने एक हाय-टेक प्लॅन तयार केला असून, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कमांड सेंटर उभारले जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
official language
Decision
CM Yogi Adityanath
Order
Government
Political Accountability

Related Stories

No stories found.