Uttar Pradesh Order: साहेबांचा फोन उचलला नाही तर खैर नाही! योगी सरकारचा मोठा निर्णय; १० मिनिटांत कॉल बॅक न केल्यास वाजणार धोक्याची घंटा

उत्तर प्रदेशातील सरकारी अधिकाऱ्यांना आता आमदार किंवा खासदारांचा फोन दुर्लक्षित करणे खूप महागात पडणार आहे. लोकप्रतिनिधींचे फोन न उचलणाऱ्या किंवा त्यांना दाद न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी योगी सरकारने एक हाय-टेक प्लॅन तयार केला असून, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कमांड सेंटर उभारले जाणार आहेत..मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...उत्तर प्रदेशात आता अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमधील संवाद सुधारण्यासाठी 'संवाद सेतू' नावाचे एक खास ॲप लाँच केले जात आहे. अनेकदा आमदार किंवा खासदार जनहितार्थ कामासाठी अधिकाऱ्यांना फोन करतात, पण अधिकारी तो उचलत नाहीत किंवा नंतर फोनही करत नाहीत अशा तक्रारी वाढल्या होत्या. आता या नवीन प्रणालीमुळे जर एखाद्या अधिकाऱ्याने लोकप्रतिनिधीचा फोन घेतला नाही, तर त्याला १० मिनिटांच्या आत कमांड सेंटरकडून तातडीने अलर्ट पाठवला जाईल. यानंतर त्या अधिकाऱ्याला तातडीने समोरून फोन करून बोलावे लागेल..या मोहिमेची सुरुवात २५ फेब्रुवारीपासून हरदोई, गाझियाबाद आणि कनौज या तीन जिल्ह्यांतून प्रायोगिक तत्त्वावर केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 'डिस्ट्रिक्ट कॉन्टॅक्ट अँड कमांड सेंटर' (DCCC) स्थापन केले जाईल. तिथे प्रशिक्षित ऑपरेटर्स आणि स्मार्ट सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून प्रत्येक कॉलवर नजर ठेवली जाईल. कोण अधिकारी ड्युटीवर आहे, कोण रजेवर आहे आणि कोणाकडे सध्या पदभार आहे, याची रिअल-टाइम माहिती या कमांड सेंटरकडे उपलब्ध असेल..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...\rजर एखादा अधिकारी रजेवर असेल, तर त्याचा पदभार ज्याच्याकडे आहे त्याचा नंबर तात्काळ लोकप्रतिनिधींना दिला जाईल. यामुळे जनतेची कामे रखडणार नाहीत आणि अधिकाऱ्यांची मनमानीही थांबेल. विधानसभेत अनेक आमदारांनी अधिकाऱ्यांच्या उद्धट वागणुकीबद्दल तक्रारी केल्या होत्या, त्यावर योगी सरकारने हा कायमस्वरूपी तोडगा काढला आहे. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे आता प्रशासकीय कामात अधिक पारदर्शकता आणि वेग येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.