धक्कादायक : प्रेमप्रकरणातून तरुणावर ऍसिड हल्ला; शेजारच्या तरुणीचं कृत्य 

उन्नाव - आजवर एकतर्फी प्रेमातून तरुणींवर ऍसिड हल्ला झाल्याच्या अनेक घटना देशभरात ऐकायला मिळाल्या आहेत. त्या घटनांवर आधारीत नुकताच छपाक हा सिनेमा रिलिज झाला होता. त्यातल्या दीपिका पदुकोनच्या कामाचं कौतुकही झालं. पण, हा छपाक सिनेमा एका बाजुला आणि उत्तर प्रदेशात घडलेली घटना एका बाजुला अशी परिस्थिती आहे. प्रेमप्रकरणावरून एका युवतीने युवकावर ऍसिड फेकल्याची घटना आज पहाटे तीनच्या सुमारास उन्नाव जिल्ह्यतील मौरवा येथील भवानीगंज येथे घडली. जखमी युवकास लखनौच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. दोघेही एकमेकांना चांगले ओळखतात आणि शेजारीच राहत होते, असे गावकऱ्यांनी सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोहित यादव हा तरुण भवानीगंज येथे दूध डेअरीचा व्यवसाय करतो. या डेअरीच्याच समोर तायबा राहत होती. रोहित आणि तायबा हे एकमेकांना चांगले ओळखत होते आणि अनेक महिन्यांपासून बोलत होते; परंतु आज पहाटे रोहित नेहमीप्रमाणे दूध डेअरीची साफसफाई करत असताना तिने पाठीमागून त्याच्या अंगावर ऍसिड फेकले. या घटनेची माहिती कळताच डायल 112 पथकातील पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्याला जखमी अवस्थेत खासगी रुग्णालयात दाखल केले. या दोघांत प्रेमप्रकरण होते, असे गावकऱ्यांनी सांगितले. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन घटनेची माहिती घेतली. तसेच आरोपी युवतीचीदेखील चौकशी सुरू आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी भवानगिंग भागात बंदोबस्त तैनात केला आहे. याप्रकरणी अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही.

