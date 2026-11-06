देश

Yavatmal News: अदानी फाऊंडेशनची १७.५३ लाखांनी फसवणूक

Adani Foundation Fraud, यवतमाळ जिल्ह्यातील शिंदोला येथील शाळेच्या मैदान विकासासाठी मंजूर झालेल्या १७ लाख ५३ हजार रुपयांच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप आहे. तसेच सात शेतकऱ्यांकडून स्प्रिंकलर संचासाठी प्रत्येकी १८ हजार रुपये घेतल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
A complaint alleges fund irregularities in a school ground development project in Shindola, Yavatmal.

A complaint alleges fund irregularities in a school ground development project in Shindola, Yavatmal.

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वणी (जि. यवतमाळ), : शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी खेळाचे मैदान विकसित करण्याच्या नावाखाली अदानी फाऊंडेशनची लाखोंची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

शिंदोला येथील आदर्श हायस्कूलच्या मैदानाच्या कामासाठी आदानी फाऊंडेशनकडून तब्बल १७ लाख ५३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करूनही प्रत्यक्षात मैदानाचे काम पूर्ण झाले नसल्याचा आरोप आहे.

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