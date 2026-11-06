Yavatmal News: अदानी फाऊंडेशनची १७.५३ लाखांनी फसवणूक

वणी (जि. यवतमाळ), : शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी खेळाचे मैदान विकसित करण्याच्या नावाखाली अदानी फाऊंडेशनची लाखोंची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शिंदोला येथील आदर्श हायस्कूलच्या मैदानाच्या कामासाठी आदानी फाऊंडेशनकडून तब्बल १७ लाख ५३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करूनही प्रत्यक्षात मैदानाचे काम पूर्ण झाले नसल्याचा आरोप आहे..एवढेच नव्हे तर ५० टक्के अनुदानावर शेती उपयोगी स्प्रिंकलर पाईप सेट मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सात शेतऱ्यांकडून प्रत्येकी १८ हजार रुपये घेतल्याचाही प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी तत्कालीन सिनिअर प्रोजेक्ट ऑफिसर यांच्याविरुद्ध शिरपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली असून या प्रकरणाने परिसरात खळबळ उडाली आहे..फिर्यादी बादल जयकुमार गोडसे (वय ४०) हे अदानी फाऊंडेशनमध्ये प्रोजेक्ट ऑफिसर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या तक्रारीनुसार, शिंदोला येथील आदर्श हायस्कूलच्या क्रीडांगणाच्या विकासाचे काम ग्लोबल इन्फ्राटेल या गुजरातमधील कंपनीला देण्यात आले होते. या कामासाठी अदानी फाऊंडेशनकडून कंपनीच्या खात्यात डीटीएसद्वारे १७ लाख ५३ हजार रुपये निधी वर्ग करण्यात आला होता. या प्रकरणी बादल गोडसे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अक्षय पतंगे (रा. बाळापूर, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली) यांच्याविरुद्ध शिरपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.