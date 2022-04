कोरोनाच्या बूस्टर डोसला उशीरा परवानगी, अदर पूनावाला यांनी व्यक्त केली खंत

By

दिल्ली : देशात कोरोना रुग्णांची संख्या काही राज्यांमध्ये पुन्हा वाढू लागली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांना दक्ष राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता १८ वर्षांवरील सर्वांसाठी बूस्टर डोस घेण्याची परवानगी केंद्राने दिली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे (Serum Institute Of India) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) यांनी देशातील कोरोना लसीकरण मोहिमेवर इंडिया इकाॅनाॅमिक काॅनक्लेव्हमध्ये आपल मत व्यक्त केले आहेत. पूनावाला म्हणाले, कोरोना (Corona) लसीचा बूस्टर डोस आवश्यक आहे. त्यामुळे लोक सुरक्षित राहतील. कोरोना आपले रुप बदलत आहे. तसेच त्याचे नवीन व्हेरिएंट्स येत आहेत. (Adar Poonawalla Say, Corona Booster Dose Get Late Permission)

केंद्र सरकारने कोरोना लसीच्या दोन डोसमधील अंतर कमी केल्याचे कौतुक करुन पुनावाला म्हणाले, आम्ही डिसेंबरपासून बूस्टर डोसला मंजूरी द्यावी या करिता विनंती करित होतो. मात्र त्यास उशीर झाला असून हे काम लवकर व्हायला हवे होते. सरकारवर टीका करित नाही. पण कोरोना महामारीच्या काळात नियामक संस्थांनी सक्रियता दाखवली, तसचं आताही करायला हवे, असा आशावाद अदर पूनावाला यांनी व्यक्त केला.

महामारीच्या काळात स्वदेशी कोरोना लसींनी चांगले काम केले. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतातील कोरोना लसीकरण मोहित उत्तम असल्याचे ते म्हणाले. इतरांप्रमाणे चार-पाच बूस्टर डोस घेण्याची आवश्यकता नाही. देशात बूस्टर डोस घ्यायला अगोदरच उशीर झाला असल्याचे ते म्हणाले.