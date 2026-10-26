Adi Kailash Parikrama Run 2.0: हिमालयात धावण्याचा थरार अनुभवायचाय? मे २०२७ मध्ये रंगणार १०० माइल्स अल्ट्रा रन

उत्तराखंड ;उत्तराखंडमध्ये साहसी पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एका महत्त्वाकांक्षी स्पर्धेची घोषणा केली आहे. पिथौरागढ जिल्ह्यातील दुर्गम गुंजी येथे आयोजित ‘आदि कैलाश परिक्रमा रन-२.०’मध्ये सहभागी होत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मे २०२७ च्या पहिल्या आठवड्यात ‘१०० माइल्स हिमालयन एंड्युरन्स अल्ट्रा रन’ आयोजित करण्याची घोषणा केली. या स्पर्धेच्या माध्यमातून हिमालयातील साहसी पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच सीमावर्ती गावांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..प्रस्तावित स्पर्धा भारत-चीन सीमेजवळील माणा पास येथून सुरू होऊन बद्रीनाथ आणि जोशीमठमार्गे औली येथे पूर्ण होईल. सुमारे १०० मैल म्हणजेच १६० किलोमीटर अंतराच्या या धावण्याच्या स्पर्धेत देश-विदेशातील धावपटूंना सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.माणा पास ते औली असा आव्हानात्मक मार्गप्रस्तावित अल्ट्रा रनचा प्रारंभ सुमारे ५,६०० मीटर उंचीवरील माणा पास येथून होणार आहे. त्यानंतर धावपटू बद्रीनाथ आणि जोशीमठमार्गे औलीपर्यंत पोहोचतील. उंच पर्वतीय प्रदेश, कमी ऑक्सिजन आणि बदलते हवामान यांमुळे हा मार्ग धावपटूंच्या सहनशक्तीची कसोटी पाहणारा ठरण्याची शक्यता आहे.मे २०२७ च्या पहिल्या आठवड्यात या स्पर्धेचे आयोजन करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, स्पर्धेची अंतिम तारीख, सहभागींसाठीचे निकष आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा तपशील स्वतंत्रपणे जाहीर होणे अपेक्षित आहे..‘आदि कैलाश परिक्रमा रन-२.०’मधील विजेत्यांचा गौरवगुंजी येथे आयोजित ‘आदि कैलाश परिक्रमा रन-२.०’मध्ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ७० किलोमीटर आणि ४२ किलोमीटर अंतराच्या शर्यतींतील विजेत्यांचा सन्मान केला. स्थानिक रं जमातीच्या पारंपरिक वेशभूषेत करण्यात आलेल्या स्वागतामुळे कार्यक्रमाला स्थानिक संस्कृतीचीही जोड मिळाली.या स्पर्धेच्या आयोजनात सहकार्य करणाऱ्या भारतीय सेना, भारत-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP) आणि सशस्त्र सीमा बल (SSB) यांतील अधिकारी व जवानांचाही मुख्यमंत्र्यांनी गौरव केला. दुर्गम सीमावर्ती भागात अशा स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा ठरतो..सीमावर्ती गावांना ‘देशाची पहिली गावे’ म्हणून प्रोत्साहनसीमावर्ती गावांकडे केवळ देशाच्या शेवटच्या वसाहती म्हणून न पाहता, त्यांना ‘देशाची पहिली गावे’ म्हणून विकसित करण्याच्या संकल्पनेवर राज्य सरकार भर देत आहे. केंद्र सरकारच्या ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ उपक्रमाशीही हा दृष्टिकोन संबंधित आहे.अशा भागांत साहसी क्रीडा स्पर्धा आणि पर्यटन उपक्रम आयोजित केल्यास स्थानिक होमस्टे चालक, पर्यटक मार्गदर्शक, वाहनचालक, हॉटेल व्यावसायिक आणि इतर सेवा पुरवठादारांना रोजगाराच्या संधी मिळू शकतात. पर्यटनातून नियमित उत्पन्न निर्माण झाल्यास स्थानिक नागरिकांना आपल्या गावातच रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते. सीमावर्ती भागांतून होणारे स्थलांतर रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्येही अशा उपक्रमांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते..उत्तराखंडमध्ये साहसी पर्यटनाचा विस्तारउत्तराखंडमध्ये धार्मिक पर्यटनाबरोबरच साहसी पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. औलीतील स्कीइंग, मुनस्यारी परिसरातील पर्वतीय पर्यटन, ऋषिकेशमधील रिव्हर राफ्टिंग आणि टिहरीतील जलक्रीडा यांसारख्या उपक्रमांमुळे राज्यातील पर्यटनाचे विविध पर्याय पुढे येत आहेत.नुकतीच नीती खोऱ्यात अल्ट्रा रन आयोजित करण्यात आल्याचा उल्लेखही या संदर्भात करण्यात आला. अशा स्पर्धांमुळे दुर्गम भागांची ओळख देश-विदेशातील पर्यटकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी मिळते..स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचा प्रयत्नया कार्यक्रमाला उत्तराखंड जमाती सल्लागार परिषदेचे उपाध्यक्ष अशोक सिंह नबियाल, पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी, लष्कर व निमलष्करी दलांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.‘१०० माइल्स हिमालयन एंड्युरन्स अल्ट्रा रन’च्या घोषणेमुळे उत्तराखंडच्या साहसी पर्यटनाला नवे व्यासपीठ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अशा उच्च हिमालयीन स्पर्धांसाठी सहभागींचे आरोग्य, हवामान, मार्गाची सुरक्षितता, आपत्कालीन वैद्यकीय मदत आणि पर्यावरणाचे संरक्षण या बाबींचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे. स्थानिक समुदायाचा सहभाग आणि शाश्वत पर्यटनाच्या माध्यमातून या उपक्रमाचा आर्थिक लाभ सीमावर्ती गावांपर्यंत पोहोचवणे हेही महत्त्वाचे असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.