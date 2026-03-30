Udaan Yatri Cafe: विमानतळावर 'महागड्या' चहा-नाश्त्याला सुट्टी! १० रुपयांत चहा, २० रुपयांत समोसा; 'उडान यात्री कॅफे'चे शानदार उद्घाटन

लखनौ विमानतळावरून (चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आजचा दिवस आनंदाची बातमी घेऊन आला आहे. विमानतळावरील महागड्या खाद्यपदार्थांना कंटाळलेल्या प्रवाशांना आता उडान यात्री कॅफे'च्या रूपाने मोठा आधार मिळाला आहे..आज लखनौ विमानतळावर या स्वस्त कॅफेची सुविधा अधिकृतपणे प्रवाशांसाठी खुली झाली आहे. विमानतळावर जिथे एक कप चहासाठी १०० ते २०० रुपये मोजावे लागायचे, तिथे आता सामान्य दरात नाश्ता मिळणार आहे..कॅफेमधील पदार्थांचे दरपत्रकया 'उडान यात्री कॅफे'मध्ये मध्यमवर्गीय प्रवाशांचा विचार करून अतिशय कमी दर ठेवण्यात आले आहेत:चहा: १० रुपयेसमोसा: २० रुपयेगुलाबजाम / स्वीट ऑफ द डे: २० रुपयेपाण्याची बाटली: १० रुपयेकॉफी: २० रुपये.संसदेतील मागणीला यशविमानतळावरील खाद्यपदार्थांच्या अवाढव्य किमतींचा मुद्दा आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत उचलला होता. विमानतळावर सामान्यांना परवडणारे खाणे मिळावे, या त्यांच्या मागणीची दखल घेत सरकारने 'उडान यात्री कॅफे' मॉडेल संकल्पना मांडली..कोलकाता मॉडेलची यशोगाथाया योजनेची सुरुवात सर्वप्रथम कोलकाता विमानतळावरून झाली होती. तिथे मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादानंतर आता हे मॉडेल देशभरातील इतर विमानतळांवर राबवले जात आहे.प्रत्येक विमानतळावरील या कॅफेमध्ये एक स्थानिक पदार्थ ठेवला जातो. जसे कोलकातामध्ये रसगुल्ला आणि पुणे विमानतळावर वडापाव राबवला जात आहे. लखनऊमध्ये समोसा हा मुख्य आकर्षणाचा केंद्र असेल..कुठे कुठे सुरू आहे ही सुविधा?सध्या ही सुविधा देशातील निवडक विमानतळांवर उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, विजयवाडा, भुवनेश्वर आणि चेन्नई यांचा समावेश आहे.२०२६ च्या अखेरीस देशातील प्रत्येक विमानतळावर किमान एक 'उडान यात्री कॅफे' सुरू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..मध्यमवर्गीय प्रवाशांना मोठा दिलासाहवाई प्रवास आता केवळ श्रीमंतांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. मोठ्या संख्येने मध्यमवर्गीय लोक विमानाने प्रवास करतात. अशा प्रवाशांसाठी विमानतळावरील २०० रुपयांचा चहा आर्थिक भुर्दंड ठरत होता. 'उडान यात्री कॅफे'मुळे आता सर्वसामान्य प्रवासीही सन्मानाने आणि खिशाला परवडेल असा नाश्ता करू शकणार आहेत.