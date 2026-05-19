India-Africa Summit: नायजेरियामध्ये सुप्त ऊर्जा..

भारतात २८ ते ३१ मे, २०२६ या कालावधीत चौथी 'इंडिया-आफ्रिका फोरम समिट' होत असून यानिमित्ताने आफ्रिकेतील प्रमुख नेते दिल्लीत येणार आहेत. यामध्ये वित्त, व्यापार, दुर्मीळ खनिजे, संरक्षण आणि सुरक्षा, कृषी, उच्च तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्यावर भर दिला जाणार आहे. नायजेरिया हा देश आफ्रिकेच्या आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, तर महाराष्ट्र हा भारताच्या औद्योगिक विकासाचे ऊर्जाकेंद्र आहे. नायजेरियाचे विश्लेषण केल्यास, हे दोन्ही प्रदेशांनी तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि उत्पादन या क्षेत्रात सहकार्य केल्यास विकासाला बळ मिळू शकते. नायजेरियातील मनुष्यबळाचा व इतर संसाधनांचा भारताला, तसेच भारतातील तंत्रज्ञान विकास, पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकासाचा नायजेरियाला मोठा उपयोग होऊ शकतो. महाराष्ट्रातही या भागीदारीमध्ये मोठे योगदान देण्याची क्षमता आहे..शक्तिस्थानेकच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि मोठ्या प्रमाणावर अकृषक जमीनयुवकांचीसंख्या मोठीत्ततंत्रज्ञानात लागोस शहर आघाडीवर,स्टार्टअप परिसंस्था विकसितचित्रपटनिर्मितीसाठी 'नॉलिवूड' जगात प्रसिद्ध.संधीआफ्रिका खंड मुक्त व्यापार क्षेत्र असल्याने मोठी बाजारपेठ उपलब्धकृषी क्षेत्रात आधुनिकीकरण येत असून अन्नप्रक्रिया उद्योगात वाढटरनेटची व्याप्ती वाढत असल्याने डिजिटल व्यवहारांना मोठी संधीविस्तारणारे वाहनक्षेत्र.कमकुवत गोष्टीवीजेची कमतरता आणि अविश्वासार्ह ऊर्जास्रोत असल्याने औद्योगिक उत्पादनाला मर्यादाबंदर व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा ढिसाळ. त्यामुळे पुरवठासाखळीत अडथळेजागतिक बाजारातील तेलाच्या किमती, देशांतर्गत महसूल यांचा मेळ नाहीद्योगांसाठी जाचक अटी असल्याने उद्योगांना अडचणी.धोकामहागाईचे प्रमाण अधिक, चलनमूल्य कमी असल्याने नफ्यात घटप्रादेशिक अस्थिरता, अंतर्गत संघर्ष यामुळे पुरवठा मार्ग धोकादायकअनिश्चित पाऊसमान. कृषी उत्पादनावर परिणामभारताची साथभारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मदतीने अर्थव्यवस्था रूळावर आणणे शक्यअचूक हवामान अंदाजासाठी सहकार्य शक्यकौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे युवाशक्तीला दिशाग्राहकांच्या गरजा भागविण्यासाठी भारताकडून निर्यात शक्यभारतातील तज्ज्ञांच्या मदतीने वीजजाळे मजबूत करणे शक्यभारताकडून वाहनांची निर्यात शक्य.नायजेरियासुमारे २३ कोटी ते २३.५ कोटीलोकसंख्या(आफ्रिकेतील सर्वाधिकलोकसंख्या असलेला देश)४८० ते ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलरअर्थव्यवस्थेचा आकार.सुमारे१.४ ट्रिलियनअमेरिकी डॉलरजीडीपीवार्षिक अंदाजे२,२००अमेरिकी डॉलर.दरडोई उत्पन्नपुण्यातूनही निर्यातपुण्यातील औषध कंपन्यांकडून नायजेरियाला १७.९० कोटी डॉलरची निर्यात होते. जेनेरिक औषधांच्या ६० ते ७० टक्के आयातीलसाठी नायजेरिया भारतावर अवलंबून आहे.अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख उत्पन्न स्रोततेल व नैसर्गिक वायू निर्यात, शेती, दूरसंचार, बँकिंग, मनोरंजन उद्योग (नॉलिवूड), फिनटेक आणि व्यापारचलन : नायजेरियन नायरामुख्य आर्थिक केंद्र : लागोसभारत-नायजेरिया व्यापार.भारताकडू निर्यात२.८४अब्ज अमेरिकी डॉलरनायजेरियाकडून आयात५.२२अब्ज अमेरिकी डॉलरएकूण द्विपक्षीय व्यापार८अब्ज अमेरिकी डॉलर.