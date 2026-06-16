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Adventure Tourism: राफ्टिंगनंतर आता कयाकिंगचा थरार! उत्तराखंडच्या या ठिकाणी येणार जगभरातील खेळाडू; मुख्यमंत्र्यांनी घेतला वॉटर स्पोर्ट्सचा अनुभव

Chief Minister experiences kayaking adventure in Uttarakhand: उत्तराखंडला जागतिक साहसी पर्यटन नकाशावर नेण्यासाठी गदरपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कयाकिंग-कॅनोइंग स्पर्धेची धडाकेबाज तयारी; मुख्यमंत्र्यांचा प्रत्यक्ष जल क्रीडा अनुभव आणि जागतिक मानकांनुसार सुविधांवर भर
World-Class Kayaking Destination in the Making: Uttarakhand Attracts International Athletes

World-Class Kayaking Destination in the Making: Uttarakhand Attracts International Athletes

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तराखंडला जागतिक स्तरावर साहसी खेळ (Adventure Sports) आणि पर्यटनाचे प्रमुख केंद्र बनवण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. ऊधम सिंग नगर जिल्ह्यातील गदरपूर (Gadarpur) क्षेत्रात आगामी काळात आयोजित होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्याकिंग आणि कॅनोइंग स्पर्धेच्या (International Kayaking and Canoeing Competition) पूर्वतयारीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) यांनी थेट आयोजन स्थळाला भेट देऊन सर्व व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेतला.

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