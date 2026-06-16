Adventure Tourism: राफ्टिंगनंतर आता कयाकिंगचा थरार! उत्तराखंडच्या या ठिकाणी येणार जगभरातील खेळाडू; मुख्यमंत्र्यांनी घेतला वॉटर स्पोर्ट्सचा अनुभव

उत्तराखंडला जागतिक स्तरावर साहसी खेळ (Adventure Sports) आणि पर्यटनाचे प्रमुख केंद्र बनवण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. ऊधम सिंग नगर जिल्ह्यातील गदरपूर (Gadarpur) क्षेत्रात आगामी काळात आयोजित होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्याकिंग आणि कॅनोइंग स्पर्धेच्या (International Kayaking and Canoeing Competition) पूर्वतयारीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) यांनी थेट आयोजन स्थळाला भेट देऊन सर्व व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेतला. .यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी खेळाडूंच्या सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, तांत्रिक व्यवस्था, दळणवळण, राहण्याची सोय आणि इतर आवश्यक प्रबंधांचे अतिशय बारीक निरीक्षण केले.सर्व तयारी जागतिक मानकांनुसार वेळेत पूर्ण करा: मुख्यमंत्र्यांचे आदेशनिरीक्षणादरम्यान मुख्यमंत्री धामी यांनी संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले की, या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धेचे आयोजन यशस्वी करण्यासाठी सर्व तयारी निश्चित केलेल्या जागतिक मानकांनुसार (International Standards) आणि वेळेच्या मर्यादेत पूर्ण केली जावी. देश-विदेशातून येणारे खेळाडू, प्रशिक्षक आणि पंच (निर्णायक) यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, यासाठी सर्व विभागांनी परस्परांशी समन्वय ठेवून काम करावे, असे त्यांनी सांगितले..मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः घेतला वॉटर स्पोर्ट्सचा अनुभव!या दौऱ्याचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केवळ पाहणीच केली नाही, तर स्वतः वॉटर स्पोर्ट्स (जल क्रीडा) उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊन त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.यानंतर बोलताना ते म्हणाले, "उत्तराखंडमध्ये साहसी खेळांच्या अथांग शक्यता उपलब्ध आहेत. राज्याची नैसर्गिक परिस्थिती जल क्रीडा, पर्वतीय खेळ आणि एडव्हेंचर स्पोर्ट्ससाठी अत्यंत अनुकूल आहे. म्हणूनच सरकार राज्यात क्रीडा सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी आणि आधुनिक क्रीडा पायाभूत सुविधा (Modern Sports Infrastructure) विकसित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे.".स्थानिक रोजगार आणि आर्थिक विकासाला मिळणार गतीउत्तराखंडला क्रीडा क्षेत्रात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मोठी ओळख मिळवून देणे हे राज्य सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमुळे केवळ क्रीडा उपक्रमांनाच चालना मिळत नाही, तर राज्यातील पर्यटन, स्थानिक व्यवसाय, रोजगार आणि आर्थिक घडामोडींनाही एक नवीन गती मिळते. यामुळे उत्तराखंडची ओळख एक जागतिक साहसी पर्यटन राज्य (Adventure Tourism State) म्हणून अधिक मजबूत होईल..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.शेवटी, मुख्यमंत्र्यांनी स्पर्धा स्थळावर स्वच्छता, पिण्याचे शुद्ध पाणी, वैद्यकीय सुविधा, सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्था चोख ठेवण्याच्या सूचना दिल्या, जेणेकरून हे आयोजन उत्तराखंडच्या उत्कृष्ट कार्यसंस्कृतीचे आणि आदरातिथ्याचे (Hospitality) उत्तम उदाहरण ठरेल. या प्रसंगी स्थानिक आमदार अरविंद पांडे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.उत्तराखंडमध्ये रिवर राफ्टिंग आणि कयाकिंगचा सीझन जोरात सुरू असताना, गदरपूरमधील या आंतरराष्ट्रीय जल क्रीडा स्पर्धेच्या घोषणेमुळे राज्यातील तरुण खेळाडूंमध्ये प्रचंड उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.