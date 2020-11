आणखी एका राज्याचे योगींच्या पावलावर पाऊल! 'लव्ह जिहाद'विरोधात आणणार कायदा

चंदीगढ- निकीता हत्या प्रकरणानंतर लव्ह जिहादचा मुद्दा पुन्हा तापू लागला आहे. हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी 'लव्ह जिहाद' विरोधात कायदा आणण्याचे संकेत दिले आहेत. विज ट्विट करुन म्हणाले आहेत की, हरियाणामध्ये लव जिहादविरोधात कायदा आणण्यावर विचार केला जात आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी म्हटलं होतं की, ''लव्ह जिहादला थांबवण्यासाठी प्रभावी कायदा केला जाईल. त्यांनी इशारा दिला होता की, माता-भगिनींच्या सन्मानाला हात लावणाऱ्यांनी सुधरावं, नाहीतर त्यांची 'राम नाम सत्य है' ची यात्रा काढण्यात येईल.'' दोषींचे पोस्टर लावल्याची घोषणा उत्तर प्रदेशच्या देवरिया आणि जौनपुर पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जनतेला संबोधित केले. लव्ह जिहादमध्ये सामील असलेल्या लोकांचे पोस्टर चौका-चौकात लावले जातील. दरम्यान, मागील आठवड्यात हरियाणाच्या वल्लभगडमध्ये निकीता नावाच्या एका 21 वर्षीय तरुणीची एका व्यक्तीने गोळी मारुन हत्या केली होती. पीडित कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे की, आरोपी निकीतावर लग्न करण्यासाठी आणि इस्लामचा स्वीकार करण्यासाठी दबाव आणत होता. हरियाणा में लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है । — ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 1, 2020 निकीता हत्या प्रकरण लव्ह जिहाद असल्याचा हिंदू संघटनांचा आरोप काही संघटनांनी आरोप केलाय की निकीता हत्या लव्ह जिहादचे प्रकरण आहे. विश्व हिंदू परिषदचे कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी शुक्रवारी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि लव्ह जिहादच्या घटनांवर चिंता व्यक्त केली. हरियाणा सरकारने या प्रकरणी चौकशीसाठी तीन सदस्यीय टीमचे स्थापना केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी मुख्य आरोपी असलेले तौसीफ आणि रेहानला अटक केली आहे. आरोपींना शस्त्र पुरवल्याप्रकरणी तिसऱ्या एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती. या घटनेमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. (edited by- kartik pujari)

