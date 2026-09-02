Agniveer Jobs: अग्निवीरांसाठी मोठी खूशखबर; उत्तराखंडमध्ये आता लेखी अन् शारीरिक चाचणीविना मिळणार सरकारी नोकरी!

सैन्यात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांना सरकारी नोकरी मिळवताना पुन्हा कठीण भरती प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी उत्तराखंड सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) राज्यातील भरती नियमांमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली असून, माजी अग्निवीरांना काही सरकारी भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि शारीरिक चाचण्यांमधून सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी उत्तराखंडचे मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन यांना पत्र लिहून यासंदर्भात भरती नियमांमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. राज्य सरकारकडून या प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही सुरू आहे..लेखी आणि शारीरिक चाचणीतून सवलतीचा विचारप्रस्तावानुसार, माजी अग्निवीरांना काही सरकारी पदांच्या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा (Written Examination), शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) आणि शारीरिक मानक चाचणी (PST) यामध्ये विशेष सवलत किंवा सूट देण्याचा विचार आहे.अग्निवीरांनी सैन्यात भरती होताना कठीण शारीरिक, वैद्यकीय आणि इतर निवड प्रक्रिया पूर्ण केलेली असते. त्यानंतर चार वर्षांच्या सेवेदरम्यान त्यांना सातत्याने शारीरिक प्रशिक्षण, मानसिक तयारी आणि लष्करी शिस्तीचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे सुरक्षा क्षेत्रातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी पुन्हा त्याच प्रकारच्या चाचण्या घेण्याची आवश्यकता कितपत आहे, याचा विचार या प्रस्तावामागे आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात सलग सहाव्या दिवशी घसरण; तुमच्या शहरात आजचा ताजा भाव किती? जाणून घ्या.पोलीस, SDRFसह या विभागांत संधीउत्तराखंडच्या कार्मिक विभागाचे सचिव शैलेश बगौली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध विभागांमधील रिक्त पदांची माहिती गोळा केली जात आहे.यामध्ये प्रामुख्याने—उत्तराखंड पोलीसराज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF)अबकारी विभागहोमगार्ड्सइतर सुरक्षा-संबंधित विभागयांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे..७५ टक्के अग्निवीरांच्या भविष्याचा प्रश्नअग्निपथ योजनेनुसार चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर बहुतांश अग्निवीर सैन्य सेवेतून बाहेर पडतात. त्यामुळे त्यांना पुढील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.उत्तराखंडसारख्या राज्यात लष्करात जाण्याची मोठी परंपरा असल्याने या निर्णयाला विशेष महत्त्व आहे. चार वर्षांच्या लष्करी सेवेत मिळालेले प्रशिक्षण, शिस्त आणि अनुभव राज्यातील पोलीस तसेच आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या क्षेत्रांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो..फुल ड्रामा! तिसऱ्या अम्पायरने फलंदाजाला OUT दिले, सहकारी डग आऊडमध्ये 'आंदोलना'ला बसले; पुढे जे घडले त्याने सारेच चक्रावले.मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अंतिम निर्णयसध्या हा प्रस्ताव प्रक्रियेत असून संबंधित भरती नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी मांडला जाण्याची शक्यता आहे.मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर माजी अग्निवीरांना राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी कोणत्या पदांवर आणि कोणत्या अटींवर परीक्षा-सवलत मिळणार, याबाबत अधिक स्पष्टता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.