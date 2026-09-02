Agra Cancer Cases: आग्र्यात कॅन्सरच्या रुग्णांमध्ये वाढ; गुटखा, तंबाखू अन् सिगारेटच्या व्यसनापासून सावध राहण्याचा डॉक्टरांचा इशारा

आग्रा शहरात कॅन्सरच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याने जिल्हा रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे. विशेषतः तोंड, घसा आणि फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका वाढत असून गुटखा, तंबाखू, सिगारेट आणि मद्यपानाचे व्यसन हे त्यामागील महत्त्वाचे कारण असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.आग्रा जिल्हा रुग्णालयाचे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आशिष मित्तल यांनी नागरिकांनी सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळेत वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आवाहन केले आहे..तरुणांमध्ये व्यसनाधीनतेचा धोकाकिशोरवयीन मुले आणि तरुणांमध्ये गुटखा, तंबाखू आणि सिगारेटचे सेवन वाढत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. अनेकदा मित्रांची संगत, शौक किंवा फॅशन म्हणून सुरू झालेले व्यसन हळूहळू सवय बनते.दीर्घकाळ तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन केल्याने तोंड, घसा आणि फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच अशा पदार्थांपासून दूर राहणे महत्त्वाचे आहे..Agniveer Jobs: अग्निवीरांसाठी मोठी खूशखबर; उत्तराखंडमध्ये आता लेखी अन् शारीरिक चाचणीविना मिळणार सरकारी नोकरी!.तोंडातील जखमांकडे दुर्लक्ष करू नकाकाही लक्षणे दीर्घकाळ कायम राहिल्यास त्यांची तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये—तोंडातील न भरणारी जखम किंवा सतत जळजळजिभेवर, हिरड्यांवर किंवा तोंडात पांढरे अथवा लाल चट्टेअन्न गिळताना त्रास किंवा वेदनासतत खोकलाआवाजात बदल किंवा घोगरेपणाशरीरावर किंवा तोंडाच्या भागात असामान्य गाठकोणतेही स्पष्ट कारण नसताना वजन झपाट्याने कमी होणेसतत थकवा किंवा शरीरात वेदनायांसारख्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये..व्यसनापासून दूर राहणे हाच महत्त्वाचा उपायकर्करोगाचा धोका कमी करण्यासाठी गुटखा, खैनी, तंबाखू, सिगारेट आणि मद्यपान टाळणे महत्त्वाचे आहे. त्यासोबत संतुलित आणि पौष्टिक आहार, नियमित शारीरिक हालचाल आणि आरोग्याची नियमित तपासणी करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे.तोंडात किंवा शरीरात एखादा बदल दीर्घकाळ जाणवत असल्यास स्वतःहून निष्कर्ष काढण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..फुल ड्रामा! तिसऱ्या अम्पायरने फलंदाजाला OUT दिले, सहकारी डग आऊडमध्ये 'आंदोलना'ला बसले; पुढे जे घडले त्याने सारेच चक्रावले.वेळेत निदान झाल्यास उपचाराची शक्यता वाढतेकर्करोगाचे निदान लवकर झाल्यास उपचाराचे पर्याय अधिक प्रभावी ठरू शकतात. त्यामुळे लक्षणे दिसल्यानंतर ती वाढण्याची किंवा गंभीर होण्याची वाट न पाहता वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे.व्यसन टाळणे, शरीरातील असामान्य बदल ओळखणे आणि योग्य वेळी वैद्यकीय मदत घेणे यामुळे कर्करोगाच्या धोक्यापासून बचाव करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.