Uttar Pradesh: आग्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग! मुघलांची नावे हद्दपार; योगीच्या राज्यात नामांतराचा धडाका

उत्तर प्रदेशातील आग्रा कॅन्टोन्मेंट परिसरातील रस्त्यांना आता नवी ओळख मिळणार आहे. आग्रा छावणी परिषदेच्या ताज्या बैठकीत अकबर रोड, औलिया रोड आणि ग्रँड परेड रोड या तीन प्रमुख रस्त्यांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुघल आणि ब्रिटिशकालीन संदर्भ असलेल्या नावांऐवजी भारतीय लष्करातील शूर अधिकारी आणि ऐतिहासिक महापुरुषांच्या नावांना प्राधान्य देण्यात आले आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...अकबर रोड आता टी. एस. ओबेरॉय यांच्या नावानेछावणी परिषदेच्या निर्णयानुसार अकबर रोडचे नाव ‘लेफ्टनंट जनरल टी. एस. ओबेरॉय रोड’ असे करण्यात आले आहे. भारतीय लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी म्हणून योगदान दिलेल्या टी. एस. ओबेरॉय यांच्या नावाने या प्रमुख रस्त्याला नवी ओळख मिळणार आहे..त्याचबरोबर औलिया रोडचे नामकरण ‘छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग’ असे करण्यात आले आहे. त्यामुळे आग्रा छावणी परिसरातील या महत्त्वाच्या रस्त्याचे नाव आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने ओळखले जाणार आहे..ग्रँड परेड रोडचेही नामांतरब्रिटिशकालीन नावाची ओळख असलेल्या ग्रँड परेड रोडचे नाव ‘शत्रुजीत रोड’ असे करण्यात आले आहे. भारतीय लष्कराच्या शौर्य आणि पराक्रमाशी संबंधित नावाला या रस्त्याला देण्यात आले आहे.या तीन प्रमुख रस्त्यांच्या नामांतरामुळे छावणी परिसरातील रस्त्यांच्या नावांमध्ये मोठा बदल होणार आहे..पाच महिन्यांत १७ रस्त्यांना नवी नावेआग्रा छावणी क्षेत्रात रस्त्यांच्या नामांतराची प्रक्रिया गेल्या पाच महिन्यांपासून वेगाने सुरू आहे. या कालावधीत आतापर्यंत १७ रस्त्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत.ब्रिटिश साम्राज्य किंवा मुघल काळाशी संबंधित नावांच्या जागी भारतीय लष्करातील अधिकारी, देशासाठी योगदान देणारे सैनिक आणि भारतीय इतिहासातील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या नावांना प्राधान्य दिले जात आहे.Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक .Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.आग्रा शहरातही यापूर्वी नामांतराची मोहीमरस्ते आणि चौकांच्या नामांतराची प्रक्रिया केवळ कॅन्टोन्मेंट परिसरापुरती मर्यादित नाही. यापूर्वी राज्य सरकार आणि आग्रा महानगरपालिकेच्या स्तरावरही शहरातील विविध रस्ते आणि चौकांची नावे बदलण्यात आली आहेत.आता छावणी परिषदेच्या निर्णयानंतर संबंधित रस्त्यांवर नवीन नामफलक लावण्यात येणार असून, सरकारी कागदपत्रांमध्येही नवीन नावे नोंदवली जाणार आहेत. त्यामुळे आग्रा छावणी परिसरातील या रस्त्यांना लवकरच अधिकृतपणे नवी ओळख मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.