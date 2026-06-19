Tajmahal Art: संगमरवरावर कोरलेला इतिहास! शाहजहानच्या काळातील आग्र्याची कला आता पोहोचली जगाच्या बाजारात

उत्तर प्रदेशातील आग्रा (Agra) शहर जगभर केवळ ताजमहाल आणि आग्र्याच्या 'पेठ्या'साठी प्रसिद्ध नाही, तर येथील संगमरवरी दगडांवर (Marble) केले जाणारे अद्भूत कोरीव काम जागतिक स्तरावर भारताची शान वाढवत आहे. या पारंपरिक हस्तकलेला 'परचीनकारी' (Parchinkari) किंवा इटालियन भाषेत 'पिएत्रा ड्युरा' (Pietra Dura) असे म्हटले जाते. योगी सरकारच्या अत्यंत यशस्वी ठरलेल्या 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ODOP - One District One Product) या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे आग्र्याच्या या ४०० वर्षे जुन्या मुघलकालीन कलेला आता आधुनिक आणि जागतिक बाजारपेठेत (Modern Markets) एक नवी ओळख मिळाली आहे.\\.पूर्वी आग्र्यासाठी केवळ चामड्याच्या वस्तूंची (Leather Goods) ओडॉक अंतर्गत निवड करण्यात आली होती. मात्र, २४ एप्रिल २०२० रोजी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) विभागाने एक परिपत्रक जारी करून आग्र्याची ही पारंपारिक 'परचीनकारी' कला 'पूरक उत्पादन' (Supplementary Product) म्हणून ओडॉक योजनेत समाविष्ट केली, ज्यामुळे या कलेचा कायापालट झाला आहे..Ayodhya Fraud: '५०० वर्षे वाट पाहिली, आता फक्त १५ दिवस थांबा...', राम मंदिरातील देणगी चोरीवर योगींचा इशारा; SIT तपासावर मोठे वक्तव्य.मुघल साम्राज्यापासून चालत आलेला ४०० वर्षांचा वारसा'पिएत्रा ड्युरा' हा मूळ इटालियन शब्द असून याचा अर्थ 'कठण दगड' असा होतो. या कलेचा उदय १६ व्या शतकात इटलीमध्ये झाला होता. भारतात मुघल कालखंडात, विशेषतः सम्राट शाहजहानच्या काळात ही कला वैभवाच्या शिखरावर पोहोचली. ताजमहाल आणि आग्र्यातील 'इतमाद-उद-दौला' यांच्या समाधीवरील (Tomb) विस्मयकारक नक्षीकामात या कलेचे सर्वात सुंदर रूप आजही पाहायला मिळते..आग्र्यातील बिचपुरी, अचेनेरा, खेरागड आणि फतेहपूर सिक्री या क्लस्टर्समध्ये आजही मुघल काळातील कारागिरांचे वंशज त्याच ४०० वर्षे जुन्या पारंपरिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही कला जिवंत ठेवून आहेत. आग्र्याव्यतिरिक्त वाराणसी आणि राजस्थानच्या काही भागांतच ही कला शिल्लक राहिली आहे..१२ टप्प्यांची क्लिष्ट प्रक्रिया अन् मौल्यवान उत्पादनेपरचीनकारी हे अत्यंत श्रमप्रधान (Labour-intensive) आणि उच्च कौशल्याचे काम आहे. संगमरवराच्या पांढऱ्या शुभ्र दगडावर अतिशय बारीक छिन्नी आणि एमरी व्हील्सच्या (Emery Wheels) साहाय्याने कोरीव काम केले जाते. त्यानंतर त्यात जॅस्पर (Jasper), गोमेद (Onyx), मदर ऑफ पर्ल (Mother of Pearl) आणि कार्नेशियन (Carnelian) यांसारखे मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान रंगीत खडे अत्यंत अचूकपणे बसवले (Grafting) जातात..MS Dhoni vs Gautam Gambhir: गौतम गंभीरला हटवा, धोनीला आणा...; माजी भारतीय खेळाडूचा संताप .या कलेच्या माध्यमातून आग्र्यामध्ये खालील अत्यंत देखण्या वस्तू बनवल्या जातात:संगमरवरी इनले टेबल-टॉप्स (Tabletops)नक्षीकाम केलेले हत्ती आणि इतर शो-पीस (Showpieces)दागिन्यांचे डबे (Jewelry Boxes) आणि किचनवेअरघरांच्या भिंती आणि फ्लोअरिंगसाठी डिझायनर प्लेट्सODOP योजनेचा भक्कम पाठिंबा अन् वाढता रोजगारआग्रा हस्तकला निर्यात संघटनेच्या (Handicrafts Exporters Association of Agra) आकडेवारीनुसार, २०१८ मध्ये आग्र्यात या कलेचे ८१० नोंदणीकृत कारखाने होते, जे २०२१ पर्यंत वाढून १,१५० झाले आहेत. या संपूर्ण मूल्य साखळीत (Value Chain) सध्या तब्बल १२,००० हून अधिक स्थानिक कारागीर कार्यरत आहेत..ODOP योजनेअंतर्गत सरकारने कारागिरांना खालीलप्रमाणे मोठे आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य दिले आहे:१. वित्तीय मदत योजना: २.६ कोटी रुपये खर्च करून ९ मोठ्या कारखान्यांचे अत्याधुनिकरण करण्यात आले आहे.२. कौशल्य विकास आणि टूलकिट वितरण: शतकानुशतके न बदललेल्या प्रक्रियेत आधुनिकता आणण्यासाठी आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवीन टूलकिट्स देण्यात आले असून गेल्या दोन वर्षांत २०० हून अधिक नवीन कारागिरांना याचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे..४०७ कोटींची बंपर निर्यात आणि जागतिक ओळखभारतातील एकूण स्टोन क्राफ्ट (दगडी हस्तकला) उत्पादनापैकी एकट्या उत्तर प्रदेशचा वाटा तब्बल ६२ टक्के आहे. आग्र्याने सप्टेंबर २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या काळात तब्बल ४०७ कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या परचीनकारी उत्पादनांची परदेशात यशस्वी निर्यात केली आहे. २०२० मध्ये आग्र्यात तयार झालेल्या एकूण उत्पादनांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक माल थेट जागतिक बाजारपेठेत पोहोचला. सरकारने कारागिरांना 'दुबई एक्स्पो २०२०' सारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये पाठवून जागतिक व्यासपीठ मिळवून दिले आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओडॉक उपक्रमामुळे उत्तर प्रदेशच्या एकूण निर्यातीत तब्बल ३२ टक्क्यांची घसघशीत वाढ झाली आहे. मात्र, ही कला जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर (Mass Production) जात असताना, तिची पारंपरिक गुणवत्ता आणि नाजूक कोरीव कामाचा दर्जा घसरणार नाही, याची काळजी घेणे देखील तितकेच आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.