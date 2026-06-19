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Tajmahal Art: संगमरवरावर कोरलेला इतिहास! शाहजहानच्या काळातील आग्र्याची कला आता पोहोचली जगाच्या बाजारात

What is Parchinkari Art and Why is it Famous?: आग्र्यातील ४०० वर्षे जुनी परचीनकारी कला आज जागतिक बाजारपेठेत झेपावली आहे. ताजमहालातील संगमरवरी नक्षीकाम, ODOP योजना आणि स्थानिक कारागिरांच्या कौशल्यामुळे आग्र्याची कला जगभर पोहोचत आहे.
Tajmahal Art

Tajmahal Art

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील आग्रा (Agra) शहर जगभर केवळ ताजमहाल आणि आग्र्याच्या 'पेठ्या'साठी प्रसिद्ध नाही, तर येथील संगमरवरी दगडांवर (Marble) केले जाणारे अद्भूत कोरीव काम जागतिक स्तरावर भारताची शान वाढवत आहे. या पारंपरिक हस्तकलेला 'परचीनकारी' (Parchinkari) किंवा इटालियन भाषेत 'पिएत्रा ड्युरा' (Pietra Dura) असे म्हटले जाते.

योगी सरकारच्या अत्यंत यशस्वी ठरलेल्या 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ODOP - One District One Product) या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे आग्र्याच्या या ४०० वर्षे जुन्या मुघलकालीन कलेला आता आधुनिक आणि जागतिक बाजारपेठेत (Modern Markets) एक नवी ओळख मिळाली आहे.\

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Agra Taj Mahal
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