Agra STF Encounter: एसटीएफचा 'धडाका'! शार्पशूटर गुंडाचा आग्र्यात एन्काउंटर; १० वर्षांपूर्वी लुटलेली सरकारी पिस्तूल अखेर जप्त

उत्तर प्रदेशच्या एसटीएफ (STF) टीमने आग्रा येथे एका थरारक चकमकीत ५० हजारांचे बक्षीस असलेल्या कुख्यात शूटरचा खात्मा केला आहे. पवन ऊर्फ कल्लू असे या गुंडाचे नाव असून, तो रणदीप भाटी आणि अमित कसाना गँगचा अत्यंत सक्रिय 'शार्प शूटर' मानला जात असे..नोएडा आणि आग्रा एसटीएफ युनिटने शुक्रवारी रात्री आग्र्यातील एकता पोलीस स्टेशन परिसरात सापळा रचून ही कारवाई केली. या चकमकीदरम्यान पवनने पोलिसांवर गोळीबार केला, ज्याला प्रत्युत्तर देताना पोलिसांच्या गोळीने तो गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे, २०१६ मध्ये त्याने एका न्यायाधीशांच्या सुरक्षा रक्षकाकडून (PSO) लुटलेली ९ एमएमची सरकारी पिस्तूल चकमकीच्या ठिकाणाहून जप्त करण्यात आली आहे..१८ गुन्ह्यांची काळी कुंडलीपवन ऊर्फ कल्लू हा गाझियाबादच्या लोनी परिसरातील रहिवासी होता. त्याच्यावर हत्या, खंडणी आणि खुनाचा प्रयत्न असे तब्बल १८ गंभीर गुन्हे दाखल होते:हत्येचे गुन्हे: त्याच्यावर हत्येचे ४ मोठे गुन्हे दाखल होते.खंडणीखोर: नुकताच तो आग्र्यातील एका व्यापाऱ्याकडून खंडणी मागितल्याप्रकरणी वॉन्टेड होता.बक्षीस: २०२१ मध्ये त्याच्यावर १ लाख रुपयांचे बक्षीस होते, पण तेव्हा तो नाटकीयरीत्या शरण आला होता. सध्या त्याच्यावर ५० हजारांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते..तुरुंगात झाली 'भाऊ'शी ओळखएसटीएफने दिलेल्या माहितीनुसार, पवन हा दिल्लीच्या तुरुंगात असताना हरियाणातील कुख्यात हिमांशु भाऊ गँगच्या संपर्कात आला होता. २०२५ मध्ये जामिनावर बाहेर आल्यानंतर त्याने पुन्हा एकदा गुन्हेगारी विश्वात पाय रोवले होते. हिमांशु भाऊच्या टोळीसाठी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीत अनेक मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होता..‘ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट’मध्ये ५५ कोटींचे ड्रग्ज जप्त; सहा अटकेत, डीआरआयकडून पाचुपतेवाडीतील कारखाना उद्ध्वस्त!.न्यायाधीशांच्या रक्षकाला लुटले होते२०१६ मध्ये गौतम बुद्ध नगर येथे एडीजे रामनरेश मौर्य यांचे पीएसओ मोनू धीमन यांच्यावर हल्ला करून पवनने त्यांची सरकारी पिस्तूल लुटली होती. सिपाही मोनू आपल्या स्कूटीने ड्युटीवर जात असताना पवनने त्याला धडक देऊन जखमी केले आणि पिस्तूल घेऊन पळ काढला होता. गेली १० वर्षे पोलीस या पिस्तुलाच्या शोधात होते, जी आता त्याच्या एन्काउंटरनंतर हस्तगत करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारी विश्वात मोठी खळबळ माजली आहे. सध्या पोलीस त्याच्या फरार साथीदाराचा शोध घेण्यासाठी कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.