Agra STF Encounter: एसटीएफचा 'धडाका'! शार्पशूटर गुंडाचा आग्र्यात एन्काउंटर; १० वर्षांपूर्वी लुटलेली सरकारी पिस्तूल अखेर जप्त

Uttar Pradesh: आग्रा येथे एसटीएफने कुख्यात शार्पशूटर पवन ऊर्फ कल्लूचा एन्काउंटर करून खात्मा केला. २०१६ मध्ये न्यायाधीशांच्या रक्षकांकडून लुटलेली सरकारी पिस्तूल जप्त करण्यात आली. पश्चिम यूपीतील गुन्हेगारी विश्वात मोठा खळबळ माजली.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशच्या एसटीएफ (STF) टीमने आग्रा येथे एका थरारक चकमकीत ५० हजारांचे बक्षीस असलेल्या कुख्यात शूटरचा खात्मा केला आहे. पवन ऊर्फ कल्लू असे या गुंडाचे नाव असून, तो रणदीप भाटी आणि अमित कसाना गँगचा अत्यंत सक्रिय 'शार्प शूटर' मानला जात असे.

