MP: शेती, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनातून रोजगाराच्या संधी; नक्षलग्रस्त भागातील १०० गावांसाठी विशेष मोहीम

मध्य प्रदेशातील नक्षलग्रस्त राहिलेल्या बालाघाट जिल्ह्यातील १०० गावांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या मोहिमेअंतर्गत गावांमधील मूलभूत सुविधांचा आढावा घेतला जात असून, स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करून विकास आराखडा तयार केला जात आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.या मोहिमेअंतर्गत २६ आणि २८ ऑक्टोबर रोजी विविध विभागांतील अधिकारी बैहर, बिरसा, लांजी आणि किरनापूर या चार विकासखंडांमधील गावांमध्ये पोहोचले. त्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधून त्यांच्या गरजा, स्थानिक समस्या आणि विकासाच्या संभाव्य संधींची माहिती घेतली. नागरिकांकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी नियोजन केले जात आहे..१०० गावांचे चार समूह; अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारीनक्षलग्रस्त राहिलेल्या १०० गावांचे चार समूहांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना या गावांना भेट देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संबंधित गावांमध्ये १४ दिवसांच्या कालावधीत भेटी पूर्ण करून उपलब्ध सुविधांचे मूल्यांकन करणे, ग्रामस्थांच्या गरजा समजून घेणे आणि विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या मोहिमेतून ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांसोबतच शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार करण्यावर भर दिला जाणार आहे..गावोगावी जाऊन नागरिकांशी संवाद२६ ऑक्टोबर रोजी लांजीचे उपविभागीय अधिकारी आदित्य नारायण तिवारी यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने कट्टीपार, सतौना, बरगुड आणि देवरबेली या गावांना भेट दिली. बैहरचे उपविभागीय अधिकारी अनिकेत शांडिल्य यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने दडेकसा, बिलालकसा, सोनगुड्डा, लूद, हिर्री, भर्री, सोनपुरी आणि बिठरी या गावांचा दौरा केला.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनोज धुर्वे यांनी किरनापूर परिसरातील सीतापार आणि बोरवन येथे ग्रामस्थांशी चर्चा केली. आदिवासी कार्य विभागाच्या सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर यांनी उकवा-बिठली परिसरातील वसतिगृहांची पाहणी करून तेथील व्यवस्थांचा आढावा घेतला..पशुवैद्यकीय सेवा विभागाचे उपसंचालक डॉ. घनश्याम परते, मत्स्योद्योग विभागाच्या उपसंचालक पूजा रोडगे आणि सर्व शिक्षा अभियानाचे जिल्हा प्रकल्प समन्वयक जी. पी. बर्मन यांनीही आपल्या पथकांसह संबंधित भागांना भेटी दिल्या.२८ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी आदित्य सिंह यांनी लांजी विकासखंडातील देवरबेली ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या बरगुड-सतौना, केराडीह, सायर आणि संदूका गावांना भेट देऊन नागरिकांशी संवाद साधला. जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी किरनापूरमधील छिंदीकुआ, बोरवन, सकरीटोला आणि सिरियाटोला गावांचा दौरा केला. इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी बिरसा विकासखंडातील अडोरी, कुंडेकसा आणि बोंदारी तसेच बैहर विकासखंडातील लातरी, बम्हनी आणि सारद या गावांना भेटी दिल्या..रस्ते, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांवर भरया मोहिमेदरम्यान गावांमधील रस्ते, पूल, लहान पूल, पिण्याचे पाणी, सिंचन, शाळांच्या इमारती, अंगणवाडी केंद्रे आणि वीजपुरवठा यांचा आढावा घेतला जात आहे. कोणत्या सुविधांची अधिक गरज आहे आणि कोणत्या समस्यांचे प्राधान्याने निराकरण करणे आवश्यक आहे, याची माहिती अधिकारी गोळा करत आहेत.शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण सेवा अधिक सक्षम करण्यावरही लक्ष दिले जात आहे. सरकारी सुविधांची सद्यस्थिती तपासून आवश्यक सुधारणा आणि पायाभूत विकासकामांचे प्रस्ताव तयार केले जाणार आहेत. पात्र नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांना निर्देश देण्यात आले आहेत..रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींचा शोधगावांमधील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी शेती, फलोत्पादन, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन आणि इतर स्वयंरोजगाराच्या संधींचा शोध घेतला जात आहे.स्थानिक परिस्थिती आणि ग्रामीण तसेच तरुणांच्या आवडीनुसार उपजीविकेचे पर्याय विकसित करण्यासाठी संबंधित विभागांना प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे आणि आर्थिक स्थिती मजबूत करणे हा उद्देश आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.१४ दिवसांत अहवाल तयार करण्याचे निर्देशजिल्हाधिकारी आदित्य सिंह यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्धारित १४ दिवसांच्या कालावधीत गावांचे दौरे पूर्ण करून सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अहवालांच्या आधारे आवश्यक विकासकामांचे नियोजन केले जाणार आहे.नक्षलग्रस्त राहिलेल्या या १०० गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा विस्तार करणे, शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आणि आदिवासी समुदायासह स्थानिक तरुणांसाठी शिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.