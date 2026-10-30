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MP: शेती, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनातून रोजगाराच्या संधी; नक्षलग्रस्त भागातील १०० गावांसाठी विशेष मोहीम

Special Job Drive Planned for 100 Naxal Affected Villages: नक्षलग्रस्त गावांत रोजगाराच्या नव्या संधी; शेतीपासून मत्स्यपालनापर्यंत विशेष योजना
Rural Employment Opportunities in 100 Naxal Affected Villages Through Agriculture Dairy Farming and Fisheries Development Initiatives

Rural Employment Opportunities in 100 Naxal Affected Villages Through Agriculture Dairy Farming and Fisheries Development Initiatives

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशातील नक्षलग्रस्त राहिलेल्या बालाघाट जिल्ह्यातील १०० गावांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या मोहिमेअंतर्गत गावांमधील मूलभूत सुविधांचा आढावा घेतला जात असून, स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करून विकास आराखडा तयार केला जात आहे.

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