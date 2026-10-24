AI Revolution: तुम्ही फक्त उद्योग सुरू करण्याचे धाडस करा, AI एजंट्सच चालविणार तुमचा बिझनेस? कसे ते वाचा...

New Delhi: कल्पना करा, तुम्ही अजून नोकरीच्या शोधात आहात; पण तुमच्यासाठी काम करणारा, २४x७ तुमच्या मदतीला तत्पर असलेला तुमचा डिजिटल सहकारी (AI Agents) मात्र तयार आहे. तो व्यवसायाची योजना आखतो, सॉफ्टवेअरचा आराखडा तयार करतो आणि संभाव्य ग्राहकांशी स्वत:च थेट संपर्कही साधतो. कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील वेगवान बदलांमुळे अशा डिजिटल सहकाऱ्यांचा वापर वाढण्याची शक्यता असल्याचे भविष्यातील बदलांबाबत भाष्य करणाऱ्या माइक वॉल्श यांनी व्यक्त केली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Premium|AI in School Education and Child Development : डिजिटल आकर्षणात करपतं बालपण! .AI एजंट म्हणजे नेमके काय?नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना वॉल्श यांनी AI एजंट्समुळे काम करण्याची पद्धत कशी बदलू शकते, याचे चित्र मांडले. त्यांच्या मते, भारताला या बदलातून मोठ्या संधी मिळू शकतात. सध्या AI साधने प्रश्नांची उत्तरे देतात, मजकूर तयार करतात आणि माहितीचे विश्लेषण करतात. AI एजंट्स मात्र वापरकर्त्याचे उद्दिष्ट समजून घेऊन कामाचे टप्पे ठरवू शकतात, विविध डिजिटल साधने वापरू शकतात आणि काही कामे स्वयंचलितपणे पूर्ण करू शकतात..Deepinder Goyal: तुमच्या मनातलं गुपीत एआयला सांगा, कंपनीलाही वाचता येणार नाहीत तुमच्या चॅट्स! AIच्या मार्केटमध्ये आता 'झोमॅटो'ची एन्ट्री.उदाहरणार्थ, स्वतःची सॉफ्टवेअर कंपनी सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणाला व्यवसायाचा आराखडा तयार करणे, उत्पादनाचा प्राथमिक नमुना विकसित करणे आणि संभाव्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे अशा कामांत AI एजंट्सची मदत मिळू शकते. वॉल्श यांनी महागड्या पदवीसाठी अनेक वर्षे खर्च करण्याऐवजी AIच्या मदतीने प्रत्यक्ष व्यवसाय उभारण्याच्या शक्यतेकडे लक्ष वेधले..भारतासाठी मोठी संधी?भारताची संधी केवळ परदेशी कंपन्यांना मनुष्यबळ पुरवण्यापुरती मर्यादित नाही. AI एजंट्सच्या मदतीने भारतीय तरुण आणि उद्योजक कमी संसाधनांत नवे व्यवसाय उभारू शकतात. जागतिक कंपन्यांच्या कामकाजातही भारतीय व्यावसायिक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. मात्र, यासाठी AI तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि योग्य नियमांची आवश्यकता भासणार आहे..नोकऱ्या संपणार की कामाचे स्वरूप बदलणार?AI मुळे रोजगार कमी होतील का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. AI काही कामे स्वयंचलित करू शकते; त्याचवेळी नवीन व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधीही निर्माण होऊ शकतात. या बदलाचा फायदा सर्वांना समान प्रमाणात मिळेलच असे नाही. कौशल्ये आणि प्रशिक्षणाची उपलब्धता महत्त्वाची ठरेल. AI प्रगत झाले तरी मानवी जबाबदारीचे महत्त्व कायम राहील. त्यामुळे भविष्यातील खरी स्पर्धा केवळ AI काय काय करू शकते, यापुरती मर्यादित नसेल; तर AI च्या मदतीने माणूस नवे काय निर्माण करू शकतो, यावरही अवलंबून असेल, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.