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AI Revolution: तुम्ही फक्त उद्योग सुरू करण्याचे धाडस करा, AI एजंट्सच चालविणार तुमचा बिझनेस? कसे ते वाचा...

Mike Walsh On AI Agents : भविष्यातील खरी स्पर्धा 'केवळ AI काय काय करू शकते', यापुरती मर्यादित नसेल; तर 'एआयच्या मदतीने माणूस नवे काय निर्माण करू शकतोट, यावर जास्त अवलंबून असणार आहे.
Mike Walsh On AI Agents

Mike Walsh On AI Agents

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: कल्पना करा, तुम्ही अजून नोकरीच्या शोधात आहात; पण तुमच्यासाठी काम करणारा, २४x७ तुमच्या मदतीला तत्पर असलेला तुमचा डिजिटल सहकारी (AI Agents) मात्र तयार आहे. तो व्यवसायाची योजना आखतो, सॉफ्टवेअरचा आराखडा तयार करतो आणि संभाव्य ग्राहकांशी स्वत:च थेट संपर्कही साधतो. कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील वेगवान बदलांमुळे अशा डिजिटल सहकाऱ्यांचा वापर वाढण्याची शक्यता असल्याचे भविष्यातील बदलांबाबत भाष्य करणाऱ्या माइक वॉल्श यांनी व्यक्त केली आहे.

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