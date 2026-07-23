AI करणार पिकांवरील रोगांचे निदान; तरुणांची भन्नाट 'ॲग्री-टेक' प्रणाली! विद्यापीठाच्या 'इनोव्हेशन हब'मधून उभे राहतायत नवीन स्टार्ट-अप्स

तांत्रिक शिक्षण घेणारे तरुण आता केवळ नोकरीच्या शोधात न राहता नाविन्यपूर्ण उद्योग उभारत आहेत. विद्यापीठांच्या इनोव्हेशन हबमधून विकसित होत असलेल्या स्टार्टअप्समुळे रोजगारनिर्मितीचे नवे मार्ग खुले होत आहेत. अशाच एका उपक्रमातून आदर्श सिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित पीक रोग ओळख प्रणाली विकसित केली आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना पिकांवरील रोग आणि किडींचे निदान करून त्यावरील उपाय तात्काळ मिळणार आहेत..पिकाचा फोटो अपलोड करताच मिळणार रोगाचे निदानया प्रणालीचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना फक्त आपल्या पिकाचा फोटो मोबाईल ॲपवर अपलोड करावा लागेल. त्यानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्या फोटोचे विश्लेषण करून पिकाला नेमका कोणता रोग किंवा किडीचा प्रादुर्भाव झाला आहे, हे ओळखेल. त्याचबरोबर त्यावरील उपाययोजना, योग्य औषध फवारणी आणि व्यवस्थापनाबाबतही त्वरित मार्गदर्शन मिळेल..इंटरनेट नसतानाही करता येणार वापरग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा मर्यादित असल्याचे लक्षात घेऊन ही प्रणाली ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने वापरता येईल, अशी रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेटवर्क नसलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनाही या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येणार असून पिकांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यास मदत होईल..आरोग्य सेवेतही होऊ शकतो उपयोगस्टार्टअपचे संस्थापक आदर्श सिंग यांच्या मते, हे तंत्रज्ञान केवळ शेतीपुरते मर्यादित नाही. भविष्यात या मॉडेलची जोड प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि अंगणवाडी केंद्रांशी दिल्यास ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवाही अधिक सक्षम होऊ शकतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून विविध सेवांमध्ये वेग आणि अचूकता वाढवण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे..ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधीसध्या हा स्टार्टअप सुरुवातीच्या टप्प्यात असून आर्थिक उलाढालीपेक्षा तंत्रज्ञान अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह बनवण्यावर टीमचा भर आहे. येत्या काळात ही प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची योजना असून त्यामुळे पिकांचे नुकसान कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी तंत्रज्ञानाधारित रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.