चार वर्षांच्या शिक्षेनंतर जयललितांच्या मैत्रिण शशिकला तुरुंगाबाहेर

नवी दिल्ली- AIADMK मधून हकालपट्टी झालेल्या नेत्या शशिकला यांची बेंगळुरु तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे. चार वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर बुधवारी त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यांच्या सुटकेसंबंधी सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, असे असले तरी विक्टोरिया हॉस्पिटलमधील त्यांचे उपचार सुरुच राहणार आहे. शशीकला यांना काही दिवसापूर्वी कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले होते. तेव्हापासून हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. बातमी अपडेट होत आहे...

Web Title: AIADMK leader Sasikala released from jail after four years