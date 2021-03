तमिळनाडूत राजकीय भूकंप; शशिकलांचा राजकीय संन्यास!

चेन्नई (तमिळनाडू) : तमिळनाडूच्या राजकारणात बुधवारी (ता.३) रात्री मोठा भूकंप झाला. माजी मुख्यमंत्री आणि अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जे. जयललिता यांच्या निकटवर्तीय व्ही.के. शशिकला यांनी राजकारण सोडण्याची घोषणा केली. शशिकला यांनी यासंदर्भात एक सविस्तर निवेदन देखील प्रसिद्ध केले आहे.

या निवेदनामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, ‘‘मी आता राजकारण सोडत आहे. जयललिता यांच्या सुवर्ण राजवटीचे दिवस पुन्हा राज्यामध्ये यावेत म्हणून प्रार्थना करते. आगामी निवडणुकीमध्ये पक्षाच्या विजयासाठी अण्णाद्रमुकच्या कार्यकर्त्यांनी एकीने काम करावे.’’ आपल्याला कधीच सत्ता अथवा पदाची हाव नव्हती. आपल्या सर्वांचा सामाईक शत्रू असणाऱ्या द्रमुकच्या पराभवासाठी आपण एकत्र यायला हवे, असे आवाहन देखील शशिकला यांनी केले आहे. शशिकला यांचे भाचे टीटीव्ही दिनकरन यांनी हे निवेदन प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्यांनी आपल्याशी सविस्तर चर्चा केल्याचे सांगितले.

I will stay away from politics and pray to my sister (Jayalalithaa), a revolutionary leader, whom I have always worshipped as a deity & to the almighty God for Amma's golden rule to continue: VK Sasikala

दिनकरन यांच्याशी चर्चा

शशिकला यांनी राजकारण सोडू नये म्हणून आपण त्यांना खूप विनंती केली होती, पण त्या आपल्या निश्‍चयावर ठाम होत्या. एएमएमकेचा राजकीय प्रवास भविष्यामध्ये देखील सुरूच राहील. आगामी निवडणुकीमध्ये आघाडीसाठी आपला पक्ष अन्य समविचारी पक्षांसोबत चर्चा करेल, असेही दिनकरन यांनी स्पष्ट केले.

I tried my best to persuade her not to take this decision but to no avail... AMMK will contest this election under my leadership: VK Sasikala's nephew TTV Dhinakaran outside her residence in Chennai pic.twitter.com/e0L7B6YyOX

