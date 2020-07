भारतातील लस बनवण्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत आली?

नवी दिल्ली : भारतात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना कोरोनावरील लस बनवण्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत आली हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. अशात भारतातील कोरोना लसीच्या मानवी चाचणीला सुरूवात झाली आहे. भारत बायोटेक या फार्मा कंपनीने पहिली स्वदेशी COVAXIN ही करोना विषाणूवरील लस तयार होत असल्याचे जाहीर केले होते.

देशभरात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे सर्वाच्या नजरा कोविड-१९ आजाराला प्रतिबंध करणारी लस कधी तयार होते याकडे लागल्या असताना भारत बायोटेकची वाटचाल ही दिलासादायक आहे. या लसीची मानवी चाचणीही आता सुरु झाली असून दिल्लीतील एआयआयएसएस (इंडियन काउंन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) सोबत मिळून फार्मा कंपनी या लशीची मानवी चाचणी घेणार आहे. दोन टप्प्यात ही चाचणी होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात ३७५ जणांवर प्रयोग

पहिल्या टप्प्यात ३७५ जणांवर या लशीचा प्रयोग केला जाणार आहे. यापैकी १०० जण एआयआयएसएसमधील असतील. १८ ते ५५ वयोगटातील व्यक्तीवर ही चाचणी केली जाणार आहे. चाचणीसाठी तयार झालेल्या उमेदवारांना या लसीचा पहिला डोस देण्यात येणार आहे. त्यानंतर १४ दिवसांनी पुढचा डोस देण्यात येणार आहे.

All India Institute of Medical Sciences(AIIMS), Delhi to start human trial of Covaxin, India's first vaccine candidate against novel coronavirus infection from Monday(July 20)#COVAXINVaccine pic.twitter.com/dZLnqDRSbY

— DD News (@DDNewslive) July 18, 2020