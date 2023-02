Air India-Airbus Deal : एअर इंडिया अन् एअरबसमध्ये इतिहासातील सर्वात मोठा करार

Air India-Airbus Deal : टाटा समूहाने मंगळवारी फ्रेंच कंपनी एअरबससोबत इतिहासातील सर्वात मोठा करार केला आहे.

टाटांच्या एअर इंडियासाठी 250 विमाने खरेदी करण्याचा हा करार असून, दोन्ही कंपन्यांमधील हा करार आतापर्यंतचा सर्वात मोठा करार असल्याचे बोलले जात आहे.

या करारांतर्गत टाटा समूहाच्या मालकीची एअरलाइन एअरबसकडून 40 वाइड-बॉडी A350 आणि 210 लहान-बॉडी विमाने खरेदी करणार आहे.

या करारावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजेरी लावली.

यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे या मोठ्या करारासाठी अभिनंदन केले.

त्याचवेळी मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधानांना प्रिय नरेंद्र असे संबोधित केले आणि या नवीन करारासाठी त्यांचे आभार मानले.

