Air India Flight: दिल्लीकडे येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात अचानक बिघाड; मंगोलियात इमर्जन्सी लँडिंग

नवी दिल्लीः फ्रान्सिस्कोवरुन दिल्लीकडे जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात (AI174 ) अचानक बिघाड झाल्याने मंगोलियामध्ये इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं. विमानाने उड्डाण केल्यानंतर फ्लाईट क्रूला संभाव्य तांत्रिक बिघाड जाणवला. त्यामुळे त्यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून विमानाला मंगोलियातल्या उलानबातर एअरपोर्टवर उतरवलं. .एअर इंडियाच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटलं की, प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल आम्हाला खेद आहे. सर्व प्रवाशांच्या मदतीसाठी आम्ही आमच्या सहकाऱ्यांसोबत काम करत आहोत. प्रवाशी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आमच्यासाठी सर्वोच्च आहे..नेमकं काय घडलं?ही घटना, रविवारी दि. २ नोव्हेंबर रोजी घडली आहे. हे विमान सॅन फ्रान्सिस्कोवरुन व्हाया कोलकाता दिल्लीकडे येत होते. क्रू मेंबर्सना विमानामध्ये काहीतरी तांत्रिक समस्या आढळून आलेली होती. सुरक्षेच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांनी लँडिंगचा निर्णय घेतला. मंगोलियातल्या उलानबटोर येथे विमानचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं, अशी माहिती एअर इंडियाने दिली आहे..एअरलाईनने सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये लिहिलं की, आम्ही सर्व प्रवाशांच्या मदतीसाठी आमच्या कर्मचाऱ्यांसोबत काम करत आहोत. सर्व प्रवाशांना लवकरात लवकर इच्छित विमानतळावर पोहोचवलं जाईल. मात्र प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल आणि असुविधेबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत.