जग हादरवणारी दुर्घटना टळली! Air India च्या वैमानिकाला मद्याचा वास येत असल्याने उड्डाणाआधीच रोखले; पुढे नेमकं काय घडलं?

एअर इंडियाच्या एका वैमानिकासाठी मोठी संकट आले आहे. दिल्लीकडे निघणाऱ्या विमानाच्या उड्डाणापूर्वी त्याच्या तोंडातून मद्याचा तीव्र वास येत असल्याचे लक्षात आल्याने त्याला तात्काळ रोखण्यात आले. ही घटना २३ डिसेंबर २०२५ रोजी व्हँकुव्हर विमानतळावर घडली. फ्लाइट एआय १८६ ही बोईंग ७७७ विमान व्हिएन्ना मार्गे दिल्लीला जाणार होती, आणि तिचे संचालन चार वैमानिकांच्या गटाकडून होणार होते. मात्र, कॅनेडियन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या ब्रेथलायझर चाचणीत वैमानिक अपयशी ठरल्याने त्याला कर्तव्यावरून दूर करण्यात आले. यामुळे संभाव्य अपघात टळला आणि जगाने एक मोठी आपत्ती टाळली..फुटेजमध्ये वैमानिकाची ओळख पटलीविमानतळावरील ड्युटी-फ्री दुकानातील एका कर्मचाऱ्याने वैमानिकाला वाइन चाखताना किंवा खरेदी करताना पाहिले. सणाच्या काळात अशा पेयांची चव घेण्यासाठी नमुने दिले जातात, पण त्याच्या तोंडातून येणारा मद्याचा वास लक्षात आल्याने तक्रार करण्यात आली. कॅनेडियन अधिकाऱ्यांनी या माहितीवर कारवाई करत सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. फुटेजमध्ये वैमानिकाची ओळख पटली आणि तो विमानाच्या कॉकपिट क्रूचा सदस्य असल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांचा गट विमानात पोहोचला आणि घटनास्थळी ब्रेथलायझर चाचणी घेण्यात आली. चाचणीत अपयश आल्याने वैमानिकाला पुढील तपासणीसाठी ताब्यात घेण्यात आले..प्रवाशांसाठी त्रासदायक घटनाप्रवाशांसाठी ही घटना त्रासदायक ठरली, तरी एअर इंडियाने त्वरित उपाययोजना केल्या. बॅकअप वैमानिकाची व्यवस्था करून विमानाला दोन तासांच्या विलंबाने उड्डाण देण्यात आले. स्थानिक वेळेनुसार दुपारी ३ वाजता निघणारे हे अति-लांब पल्ल्याचे विमान व्हिएन्ना येथे सुरक्षितपणे उतरले. तेथून दुसऱ्या क्रूने दिल्लीकडे उड्डाण केले. एअर.वैमानिकाच्या तंदुरुस्तीबाबत शंकाइंडियाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, "२३ डिसेंबर २०२५ रोजी व्हँकुव्हर ते दिल्ली फ्लाइट एआय-१८६ उशिराने उड्डाण झाले कारण कॉकपिट क्रू सदस्याला कर्तव्यावरून काढावे लागले. कॅनेडियन अधिकाऱ्यांनी वैमानिकाच्या तंदुरुस्तीबाबत शंका उपस्थित केली, त्यामुळे त्याला मूल्यांकनासाठी नेले. सुरक्षेच्या नियमांनुसार बॅकअप वैमानिक तैनात करण्यात आले.".स्वतंत्र तपासएअर इंडियाने या प्रकरणाला अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे. वैमानिकाला काही दिवसांनी दिल्लीला आणण्यात आले आणि त्याची चौकशी सुरू आहे. संपूर्ण घटनेचा तपशील नागरी उड्डयन महासंचालनालय (डीजीसीए) ला सादर करण्यात आला, जे स्वतंत्र तपास करत आहे. एअरलाइनच्या म्हणण्यानुसार, "प्रवाशांना झालेल्या असुविधेबद्दल आम्हाला खेद आहे. आम्ही स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत पूर्ण सहकार्य करत आहोत. चौकशी संपेपर्यंत वैमानिकाला उड्डाण कर्तव्यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. नियमभंगाबाबत आमचे शून्य-सहिष्णुता धोरण आहे. दोषी आढळल्यास कंपनीच्या नियमांनुसार कठोर कारवाई होईल. प्रवाशांची सुरक्षा ही आमची प्रथम प्राथमिकता आहे.".डीजीसीएच्या चौकशीच्या निकालांकडे लक्ष -वैमानिकाने खरेच मद्य प्राशन केले की ड्युटी-फ्री दुकानातील खरेदीमुळे वास आला, हे तपासणीनंतर स्पष्ट होईल. तोपर्यंत वैमानिक कर्तव्यापासून दूर राहील. सर्वांचे लक्ष एअर इंडिया आणि डीजीसीएच्या चौकशीच्या निकालांकडे लागले आहे.