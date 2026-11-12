Aircraft Accident: विमान अपघाताला अनधिकृत इथेनॉलमिश्रित इंधन कारणीभूत? डीजीसीएच्या चौकशीत धक्कादायक निष्कर्ष; मनुष्यबळावरही ठपका

बेळगाव : बेळगाव विमानतळाजवळ ३० मे २०२३ रोजी प्रशिक्षणार्थी विमानाला झालेल्या अपघातामागे विमानाच्या इंजिन देखभालीतील गंभीर त्रुटींसह निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा वापरही कारणीभूत ठरल्याचे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (डीजीसीए) तपासात समोर आले आहे. रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमीच्या (आरएफटीए) बेळगाव केंद्रातील देखभाल व्यवस्था, तांत्रिक मनुष्यबळ आणि अंतर्गत सुरक्षा नियंत्रणातील त्रुटींवरही अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.३० मे २०२३ रोजी एकट्याने प्रशिक्षण उड्डाण करत असलेल्या २४ वर्षीय प्रशिक्षणार्थी वैमानिकाच्या विमानात उड्डाणादरम्यान तांत्रिक बिघाड झाला होता. ‘टेकनाम पी-२००८ जेसी’ या एक इंजिन असलेल्या विमानाने चौथ्या फेरीसाठी उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच इंजिनमध्ये तीव्र कंपन सुरू झाले. तसेच जळल्यासारखा उग्र वास येऊ लागला. इंजिनचा वेग अस्थिर झाला आणि अपेक्षित उड्डाण क्षमता मिळत नसल्याने विमानाची उंची झपाट्याने कमी होऊ लागली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून प्रशिक्षणार्थी वैमानिकाने इंजिन निकामी झाल्यास करावयाच्या आपत्कालीन प्रक्रियेस अवलंब केला. .हवेतच प्रोपेलर फिरणे बंद झाल्यानंतर त्याने जवळच्या मोकळ्या शेतजमिनीत विमान उतरवले. जमिनीवर आदळल्यानंतर विमान काही अंतर उड्या घेत पुढे गेले आणि डाव्या बाजूला कललेल्या स्थितीत थांबले. या अपघातात विमानाचे मोठे नुकसान झाले; मात्र प्रशिक्षणार्थी वैमानिकाला कोणतीही दुखापत झाली नाही. डीजीसीएच्या तपासानुसार, विमानाच्या इंजिनची बसवणी करताना ऑईल सिस्टिममधील हवा आणि अवशेष योग्य पद्धतीने बाहेर काढण्याची (पर्जिंग) प्रक्रिया करण्यात त्रुटी राहिली होती. त्यामुळे इंजिनमधील इनटेक व्हॉल्व्हचा रिटेनर निकामी झाला आणि व्हॉल्व्ह थेट ज्वलन कक्षात पडला. त्यानंतर इंजिनच्या अंतर्गत भागांचे नुकसान होऊन इंजिन पूर्ण बंद पडले. ही दुर्घटना घडण्यामागील प्रमुख संभाव्य कारण म्हणून या त्रुटीकडे पाहण्यात आले आहे..१२ टक्के इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा वापर तपासात इंधनाच्या गुणवत्तेबाबतही गंभीर बाब समोर आली. प्रयोगशाळेतील तपासणीत विमानात १२ टक्के इथेनॉलमिश्रित इंधन (ई-१२) वापरल्याचे स्पष्ट झाले. नियामकाने निर्धारित केलेली कमाल मर्यादा १० टक्के (ई-१०) असताना त्यापेक्षा अधिक प्रमाणातील इथेनॉलमिश्रित इंधन वापरण्यात आले होते. त्यामुळे अनधिकृत इंधनाचा वापर हा अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या महत्त्वाच्या पूरक घटकांपैकी एक असल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...\rअकादमीच्या व्यवस्थेतील त्रुटी उघड अपघातानंतर डीजीसीएने रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमीच्या बेळगाव केंद्राचे सुरक्षा परीक्षण केले. त्यात तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता, विमान देखभालीतील अपुरे निकष, कूलंट हाताळणीतील निष्काळजीपणा, सुट्या भागांच्या साठ्याचे सदोष व्यवस्थापन आणि अंतर्गत तपासणी यंत्रणेतील कमकुवतपणा अशा त्रुटी निदर्शनास आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.