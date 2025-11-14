Al Falah University Notice: ‘अल फलाह’ विद्यापीठाला ‘नॅक’ची नोटीस; आर्थिक स्रोतांचीही चौकशी होणार, संकेतस्थळ पडले बंद

नवी दिल्ली : दिल्लीतील स्फोटात फरिदाबादच्या अल फलाह विद्यापीठातील डॉक्टरांचा सहभाग उघड झाल्यानंतर तपास यंत्रणांनी या विद्यापीठाभोवती चौकशीचा फास आवळला आहे. विद्यापीठांचे मानांकन ठरविणाऱ्या राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने (नॅक) मान्यतेच्या खोट्या दाव्यांवरून त्याचप्रमाणे यासोबतच वैद्यकीय नियामक प्राधिकरणानेही (मेडिकल रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी) अल फलाह विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, या विद्यापीठाच्या आर्थिक स्त्रोतांचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे..दिल्लीतील स्फोटानंतर प्राथमिक चौकशीत पोलिसांनी अल-फलाह विद्यापीठात कार्यरत तीन आरोपींना डॉ. मुझम्मील, डॉ. आदिल आणि डॉ. शाहीन अटक केली होती. अहवालांनुसार, हे तिघेही अल-फलाह विद्यापीठाशी संबंधित प्राध्यापक आहेत. या घटनेनंतर हे विद्यापीठ आणि त्याच्याशी संलग्न वैद्यकीय महाविद्यालय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. याअंतर्गत राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) अधिकाऱ्यांनी आज फरिदाबादमधील धौज येथे विद्यापीठ इमारतीच्या आवारातून मारुती सुझुकी ब्रेझा जप्त केली. ही गाडी आरोपी डॉ. शाहीन शाहिदच्या नावाने नोंदणीकृत होती..दरम्यान, अल फलाह विद्यापीठातील काही महाविद्यालयांना राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने (नॅक) मान्यता दिली असल्याचा विद्यापीठाच्या वेबसाइटवरील केलेला दावा खोटा असल्याचे सांगत ’नॅक’ने अल फलाह विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यात नमूद करण्यात आले, की या विद्यापीठाला ‘नॅक’ कडून मान्यता मिळालेली नाही. तसेच विद्यापीठाने त्यासाठी ‘नॅक’कडे अर्जही केला नाही. मात्र, विद्यापीठाने वेबसाइटवर सार्वजनिकरीत्या म्हटले आहे, की त्यांची काही महाविद्यालये ‘नॅक’द्वारे प्रमाणित आहेत..संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, अल फलाह विद्यापीठ हे अल फलाह चॅरिटेबल ट्रस्टचा उपक्रम असून विद्यापीठात अल फलाह स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (१९९७ पासून, नॅक द्वारे ए श्रेणी), ब्राऊन हिल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (२००८ पासून) आणि अल फलाह स्कूल ऑफ एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग (२००६ पासून, नॅकद्वारे ए श्रेणी).असा उल्लेख आहे. ही बाब पूर्णपणे चुकीची आहे, असे नॅकच्या नोटीशीत म्हटले आहे..Premium| India District Gazetteers: डिजिटल युगात स्थानिक दस्तावेजीकरण पुन्हा महत्त्वाचे?.यानंतर अल फलाह विद्यापीठाची अधिकृत वेबसाइटही बंद पडल्याचे आढळून आले. या प्रकारानंतर दहशतवादी कारवायांसाठी झालेल्या अर्थपुरवठ्यामध्येही अल फलाहच्या सहभागाची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत या विद्यापीठाचे त्याचप्रमाणे विद्यापीठाशी संबंधित डॉक्टरांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी ईडीद्वारे तसेच अन्य वित्तीय संस्थांमार्फत केली जाऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.