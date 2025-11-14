देश

Al Falah University Notice: ‘अल फलाह’ विद्यापीठाला ‘नॅक’ची नोटीस; आर्थिक स्रोतांचीही चौकशी होणार, संकेतस्थळ पडले बंद

NAAC Fake Claims: अल फलाह विद्यापीठाच्या खोट्या नॅक मान्यता दाव्यांवरून विद्यापीठावर चौकशीचा फास आवळला असून आर्थिक स्रोतांचीही तपासणी सुरू झाली आहे. दिल्ली स्फोटातील आरोपी डॉक्टरांचा संबंध उघड झाल्यानंतर एनआयए, नॅक आणि वैद्यकीय नियामकांनी कारवाईला गती दिली आहे.
Al Falah University Notice

Al Falah University Notice

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : दिल्लीतील स्फोटात फरिदाबादच्या अल फलाह विद्यापीठातील डॉक्टरांचा सहभाग उघड झाल्यानंतर तपास यंत्रणांनी या विद्यापीठाभोवती चौकशीचा फास आवळला आहे. विद्यापीठांचे मानांकन ठरविणाऱ्या राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने (नॅक) मान्यतेच्या खोट्या दाव्यांवरून त्याचप्रमाणे यासोबतच वैद्यकीय नियामक प्राधिकरणानेही (मेडिकल रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी) अल फलाह विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, या विद्यापीठाच्या आर्थिक स्त्रोतांचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

Loading content, please wait...
delhi
University
bomb blast
ED
NIA

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com