Farmer Protest: आंदोलनाची धार वाढली; शेतकऱ्यांनी उपसलं उपोषणाचं अस्त्र

नवी दिल्ली- कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी 'आर या पार'ची भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांनी आता उपोषणाचा मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. 19 डिसेंबर रोजी सर्व शेतकरी प्रतिनिधी सिंघू बॉर्डवर उपोषणाला बसणार आहेत. पीटीआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे संपूर्णपणे मागे घेण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. जर केंद्र सरकारला आमच्यासोबत चर्चा करायची असेल, तर आमची त्यासाठी तयारी आहे. पण, आधी आपण हे कायदे मागे घेण्याबाबत चर्चा करु ,असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे.

Farmers' trolleys coming from Punjab are being stopped. We appeal govt to allow farmers to reach Delhi...If govt doesn't accept our demands before 19th Dec, then we'll start a fast from the martyrdom day of Guru Tegh Bahadur on the same date: Farmer leader Gurnam Singh Charuni https://t.co/cqLpWFAaCU pic.twitter.com/G1wkNOeqFs — ANI (@ANI) December 12, 2020

19 डिसेंबर रोजी सर्व शेतकरी नेते एकाच व्यासपीठावर उपोषणाला बसतील. केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावे. आम्हाला सुधारणा नको आहे, आमची मागणी कायदे रद्द करण्याची आहे. आमची मागणी मान्य झाली नाही, तर आम्ही सर्व नेते उपोषणाला बसू, असं संयुक्त किसान आंदोलनाचे नेते कमल प्रित सिंग पन्नू म्हणाले आहेत. आमचे आंदोलन दडपण्याचा सरकारचा विचार आहे, पण आम्ही असं होऊ देणार नाही. आम्ही शांततेने हे आंदोलन करतच राहू, असंही ते म्हणाले आहेत.

Thousands of farmers will begin a tractor march tomorrow at 11 am from Shahjahanpur in Rajasthan and will block Jaipur-Delhi main road. After our nationwide call, all toll plazas of Haryana are free today: Kamal Preet Singh Pannu, Leader, Sanyukta Kisan Andolan https://t.co/QOexvhufO4 pic.twitter.com/P1DMTS4pF7 — ANI (@ANI) December 12, 2020

शेतकरी रविवारी ट्रॅक्टर मार्च काढणार आहेत. हा मार्च सकाळी 11 वाजता शाहजहानपूर येथून सुरु होईल आणि त्यानंतर जयपूर-दिल्ली मुख्य रस्ता अडवण्यात येईल. पंजाबमधून येणाऱ्या ट्रॅक्टर ट्रोली रोखल्या जात आहेत. माझं केंद्र सरकारला आवाहन आहे की त्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्लीपर्यंत येऊ द्यावं, असं कमल प्रित सिंग पन्नू म्हणाले आहेत. सरकारने आमच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला, पण शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी असलेले हे आंदोलन सुरुच राहिल, असं ते म्हणाले.