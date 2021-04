अमरनाथ यात्रेच्या नावनोंदणीला सुरुवात; २८ जूनपासून घुमणार 'हर हर महादेव'चा आवाज

Amarnath Yatra 2021 : पवित्र अमरनाथ यात्रेला यंदा २८ जून २०२१ पासून सुरुवात होणार आहे. सुमारे सहा लाख भाविक दर्शनासाठी येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पहलगाम आणि बालताल अशा दोन्ही मार्गांवरून होणारी यात्रा आषाढ चतुर्थीला सुरु होवून २२ ऑगस्टला श्रावण पौर्णिमेला म्हणजेच रक्षा बंधनाच्या दिवशी संपेल. कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे गतवर्षी अमरनाथ यात्रा रद्द करण्यात आली होती. अमरनाथ यात्रेसाठी नावनोंदणीला सुरुवात झाली असून अधिकृत वैद्यकीय प्रमाणपत्राची अट ठेवण्यात आली आहे. १३ वर्षांखालील बालके, ७५ वर्षांवरील व्यक्ती आणि ६ महिन्यांपेक्षा जास्त गरोदर असणार्‍या महिलांना यासाठीनोंदणी करता येणार नाही. shriamarnathjishrine.com/. या संकेतस्थळावर जाऊन तुम्ही नोंदणी करु शकता. जम्मूमध्ये भाविकांना राहण्यासाठी बेस कॅम्प तयार केले जातात. गेल्या काही वर्षांतील यात्रेकरूंची संख्या (आकडे लाखात)

२०२० - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यात्रा स्थगित

२०१९- ३.५०

२०१८ - २.८५

२०१७- २.६०

२०१६ - २.२० (याच वर्षी दहशतवादी बुऱ्हाण वणी चकमकीत मारला गेल्याननंतर परिस्थिती खराब झाली होती)

२०१५- ३.५२

