Ambedkar Jayanti: बाबासाहेबांच्या पुतळ्यांवर आता मानाचे 'छत्र'! CM योगींची मोठी घोषणा; राज्यातील आंबेडकर पार्कांचेही होणार सौंदर्यीकरण!

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आणि आगामी राजकीय समीकरणे लक्षात घेता, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दलित समाजासाठी एका मोठ्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. राज्यातील बाबासाहेबांच्या सर्व पुतळ्यांवर आता 'सुरक्षात्मक छत्र' बसवले जाणार असून आंबेडकर पार्कांचा कायापालट केला जाणार आहे..गोरखपूरमध्ये भाजपच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. महापुरुषांचा सन्मान आणि त्यांच्या स्मारकांचे संरक्षण ही सरकारची नैतिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले..प्रमुख घोषणा आणि योजनासंपूर्ण उत्तर प्रदेशात जिथे कुठे संविधान निर्माते डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांचे पुतळे आहेत, त्या सर्व ठिकाणी पुतळ्यांच्या संरक्षणासाठी आणि सन्मानासाठी त्यांच्यावर 'छत्र' बसवण्याचे काम सरकार करणार आहे.ज्या पार्क्समध्ये बाबासाहेबांचे पुतळे आहेत, त्या पार्क्सना सीमाभिंत (Compound Wall) बांधली जाईल आणि त्यांचे सौंदर्यीकरण केले जाईल. केवळ बाबासाहेबच नव्हे, तर संत रविदास आणि महर्षी वाल्मिकी यांच्या प्रतिमांच्या ठिकाणीही अशाच प्रकारे सौंदर्यीकरणाचे काम हाती घेतले जाईल..स्वच्छता अभियान आणि कार्यक्रममुख्यमंत्र्यांनी कार्यकर्त्यांना आगामी जयंती उत्सवासाठी काही विशेष सूचना दिल्या आहेत:१३ एप्रिल: राज्यभरातील सर्व आंबेडकर स्मारके आणि पुतळ्यांच्या परिसरात स्वच्छता अभियान राबवले जाईल.१४ एप्रिल: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त भव्य पुष्पांजली कार्यक्रम आयोजित केले जातील.राजकीय संदेश: "ज्याप्रमाणे घाणीमुळे आजार होतात, त्याप्रमाणे राजकीय प्रदूषणामुळे राष्ट्र अस्वस्थ होऊ शकते," असे म्हणत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला..राजकीय धोरण आणि रणनीतीया घोषणेकडे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दलित मतदारांना आकर्षित करण्याच्या भाजपच्या मोठ्या रणनीतीचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे.स्थापना दिन ते आंबेडकर जयंती: ६ एप्रिलपासून १४ एप्रिलपर्यंत भाजपने विविध कार्यक्रमांची मालिका आयोजित केली आहे.मुख्यमंत्री म्हणाले की, "जितकी मोठी संघटना, तितकी मोठी आव्हाने. भाजप न थांबता, न झुकता पुढे जात आहे." कार्यकर्त्यांना पदयात्रा आणि रॅलीच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..सामाजिक न्याय आणि अस्मिताडॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाळ उपाध्याय आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या विचारांचा वारसा सांगत, आता दलित अस्मितेच्या प्रतीकांचे जतन करून 'सामाजिक न्याय' खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले.उत्तर प्रदेशातील घराघरात बाबासाहेबांचा विचार पोहोचवण्यासाठी आणि त्यांच्या स्मारकांना नवीन झळाळी देण्यासाठी प्रशासन कामाला लागले आहे.