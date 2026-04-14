Ambedkar Jayanti Travel: १०७ एकरमध्ये पसरलेलं आंबेडकर मेमोरियल पार्क! ६०० कोटींचं भव्य स्मारक कसं उभं राहिलं? जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

लखनौच्या नवाबी संस्कृतीत उद्यानांना एक वेगळेच महत्त्व आहे आणि गोमती नगरमधील डॉ. आंबेडकर मेमोरियल पार्क हे त्या संस्कृतीचा एक आधुनिक आणि भव्य पुरावा आहे. आज १४ एप्रिल २०२६ रोजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त या ऐतिहासिक उद्यानाची माहिती आणि त्याचे महत्त्व जाणून घेणे अधिक औचित्यपूर्ण ठरेल..भारताचे संविधान निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींना समर्पित हे उद्यान केवळ लखनौचेच नाही, तर उत्तर प्रदेशातील प्रमुख पर्यटन स्थळांपैकी एक मानले जाते.पार्कचा रंजक इतिहास१९९५ मध्ये या उद्यानाची स्थापना 'डॉ. भीमराव आंबेडकर उद्यान' म्हणून करण्यात आली होती. २००७-२००८ मध्ये मायावती मुख्यमंत्री असताना सुमारे ६०० कोटी रुपये खर्चून याचे नूतनीकरण करण्यात आले. १४ एप्रिल २००८ रोजी बाबासाहेबांच्या जयंती दिनी हे भव्य स्मारक जनतेसाठी खुले करण्यात आले..वास्तुकलेचा अनोखा संगमप्रसिद्ध वास्तुरचनाकार प्रदीप खंडेलवाल यांनी या उद्यानाचा आराखडा तयार केला आहे. संपूर्ण पार्क लाल वालुकाश्मात (Sandstone) बांधलेले असून त्यावर बौद्ध स्थापत्यशैलीचा आणि चिन्हांचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. हे स्मारक केवळ बाबासाहेबांच्याच नव्हे, तर जोतिबा फुले, बिरसा मुंडा, कांशीराम आणि श्री नारायण गुरू यांसारख्या समाजसुधारकांच्या कार्याचा गौरव करते..पार्कची प्रमुख वैशिष्ट्येपार्कच्या मध्यभागी ३४ मीटर उंच भव्य स्तूप आहे, ज्यामध्ये बाबासाहेबांच्या जीवनावर आधारित कोरीव काम केले आहे. उद्यानात डॉ. आंबेडकरांचा १०.६ मीटर उंच भव्य कास्य (Bronze) पुतळा आहे.येथे बाबासाहेबांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या वस्तूंचे संग्रहालय आणि त्यांच्या कार्यावर आधारित पुस्तकांचे समृद्ध ग्रंथालय आहे. रात्रीच्या वेळी कारंजे आणि रोषणाईमुळे या उद्यानाचे सौंदर्य अधिकच खुलते..पर्यटकांसाठी महत्त्वाची माहितीप्रवेश शुल्क: केवळ २० रुपये प्रति व्यक्ती.वेळ: सकाळी ११ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत.भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ: नोव्हेंबर ते मार्च या काळात लखनौचे हवामान आल्हाददायक असते, जे फिरण्यासाठी उत्तम आहे..कसे पोहोचायचे?१. विमानतळ: चौधरी चरण सिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (२० किमी).२. रेल्वे: लखनौ जंक्शन (९ किमी).३. मेट्रो: गोमती नगर हे सर्वात जवळचे मेट्रो स्टेशन आहे.४. स्थानिक वाहतूक: रिक्षा, टॅक्सी किंवा स्थानिक बसने तुम्ही सहज येथे पोहोचू शकता.तुम्ही लखनौच्या प्रवासाचे नियोजन करत असाल, तर शांतता आणि भव्यतेचा अनुभव घेण्यासाठी डॉ. आंबेडकर मेमोरियल पार्कला नक्की भेट द्या.