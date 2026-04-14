देश

Ambedkar Jayanti Travel: १०७ एकरमध्ये पसरलेलं आंबेडकर मेमोरियल पार्क! ६०० कोटींचं भव्य स्मारक कसं उभं राहिलं? जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

largest Ambedkar memorial park in Maharashtra Details: लखनौच्या गोमती नगरमधील १०७ एकरांवर पसरलेले डॉ. आंबेडकर मेमोरियल पार्क हे ६०० कोटींच्या खर्चातून उभारलेले आधुनिक, बौद्ध स्थापत्यशैलीचा प्रभाव असलेले भव्य स्मारक; स्तूप, कास्य पुतळा, संग्रहालय व ग्रंथालयामुळे पर्यटकांचे आकर्षण
The grand Ambedkar Memorial Park spanning 107 acres stands as a symbol of legacy and architectural excellence.

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

लखनौच्या नवाबी संस्कृतीत उद्यानांना एक वेगळेच महत्त्व आहे आणि गोमती नगरमधील डॉ. आंबेडकर मेमोरियल पार्क हे त्या संस्कृतीचा एक आधुनिक आणि भव्य पुरावा आहे. आज १४ एप्रिल २०२६ रोजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त या ऐतिहासिक उद्यानाची माहिती आणि त्याचे महत्त्व जाणून घेणे अधिक औचित्यपूर्ण ठरेल.

Loading content, please wait...
Babasaheb Ambedkar
Architecture
Cultural heritage
memorial movement
historical places
Public Agitation
Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti

