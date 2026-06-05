Balushahi: गोड चवीचा खजिना! आंबेडकर नगरची बालूशाही का बनतेय पर्यटकांची पहिली पसंती? जाणून घ्या सिक्रेट रेसिपी

उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतःची एक वेगळी सांस्कृतिक आणि खाद्यसंस्कृतीची ओळख आहे. याच परंपरेतील एक गोड आणि अद्भूत नजराणा म्हणजे आंबेडकर नगर (Ambedkar Nagar) जिल्ह्याची जगप्रसिद्ध 'बालूशाही' (Balushahi)! आपल्या खुसखुशीत थरांसाठी, हलक्या कुरकुरीतपणासाठी आणि आतपर्यंत साखरेच्या पाकात आकंठ बुडलेल्या मिठास चवीसाठी ही बालूशाही वर्षानुवर्षांपासून खवय्यांच्या गळ्यातील ताईत बनली आहे. पारंपारिक पद्धतीने तयार केली जाणारी ही मिठाई बाहेरून हलकी कुरकुरीत आणि आतून अत्यंत मऊ व रसाळ असते, जी तिला इतर मिठाईंपेक्षा पूर्णपणे वेगळी ओळख मिळवून देते..'दही अन् देशी तुपाची' कमाल; अशी आहे बनवण्याची पद्धतआंबेडकर नगरच्या या बालूशाहीची चव एवढी अप्रतिम असण्यामागे स्थानिक कारागिरांचे पारंपरिक कसब आणि अचूक प्रमाण कारणीभूत आहे. ही मिठाई बनवण्यासाठी:आटा तयार करणे: सर्वप्रथम उत्तम दर्जाचा मैदा, शुद्ध देशी तूप आणि ताज्या दह्याचे मिश्रण करून आटा अतिशय कौशल्याने मळून घेतला जातो.मंद आचेवर तळण: मळलेल्या आट्याला गोल आकार देऊन, त्याला मधे लहानसे छिद्र पाडले जाते. त्यानंतर ही बालूशाही मंद आचेवर तोपर्यंत तळली जाते, जोपर्यंत तिला सुंदर सोनेरी रंग येत नाही. मंद आचेमुळे ती आतपर्यंत व्यवस्थित शिजते आणि मऊ राहते.पाकात बुडवणे: सोनेरी रंगात तळल्यानंतर ही बालूशाही गरम साखरेच्या पाकात डुबवून ठेवली जाते. यामुळे पाकाची मिठास आतपर्यंत शोषली जाते आणि एक संतुलित चव तयार होते..लग्नकार्य आणि सणांची 'पहिली पसंती'आंबेडकर नगरमध्ये लग्न-सराई, सण-उत्सव आणि कोणत्याही विशेष शुभ प्रसंगी बालूशाही परोसण्याची जुनी परंपरा आहे. या मिठाईशिवाय येथील पाहुणचार अपूर्ण मानला जातो. ही मिठाई केवळ एक खाद्यपदार्थ नसून या जिल्ह्याच्या पारंपारिक मिठाई संस्कृतीचे आणि समृद्ध वारशाचे जिवंत प्रतीक आहे..E85 Fuel India : पेट्रोलला पर्याय! आज E85 इंधन लॉन्च होणार, भारत स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीचा मोठा टप्पा गाठणार.'एक जिल्हा एक व्यंजन' (ODOC) मुळे मिळणार जागतिक ओळखयोगी आदित्यनाथ सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘एक जिल्हा एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Dish) या विशेष उपक्रमांतर्गत आंबेडकर नगरमधून 'बालूशाही'ची निवड करण्यात आली आहे.या उपक्रमाच्या माध्यमातून या पारंपरिक बालूशाहीला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मोठी ओळख मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे या व्यवसायाशी जोडलेल्या स्थानिक कारागिरांना आणि छोट्या उद्योजकांना मोठे प्रोत्साहन मिळणार असून, रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत.सणासुदीच्या काळात आणि लग्नकार्यात आंबेडकर नगरच्या स्थानिक बाजारपेठांमध्ये या पारंपरिक आणि रसाळ बालूशाहीची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.