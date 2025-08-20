श्रीनगर - जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाडच्या पेद्दार भागात १४ ऑगस्टला विनाशकारी ढगफुटीच्या संकटात अथक सेवा देत रुग्णवाहिकाचालक अरिफ रशीद याने ५० पेक्षा जास्त जणांना जीव वाचविला. मचैल यात्रेदरम्यान ढगफुटी होऊन अचानक मोठा पूर आला. यात सुमारे ७५ जण मृत्युमुखी पडले. यात्रामार्गावर आपत्कालीन सेवेसाठी अरिफ गुरुवारी (ता.१४) नेहमीप्रमाणे तैनात होता. त्याचदिवशी दुपारी ढगफुटी होऊन डोंगरावरून चिखल, दगड आणि मातीचे ढिगारे खाली येऊ लागले..यामुळे या मार्गावरील यात्रेकरूंमध्ये पळापळ सुरू झाली. भूस्खलनातून स्वतःचा बचाव केला.पण तेथून दूर पळून जाण्याऐवजी त्याने भूस्खलनात अडकलेल्यांकडे त्याने धाव घेतली. तेथे चिखलात अडकलेली एक वृद्ध महिला आधी दिसली.जवळ कोणतेही साधन नसतानाही अरिफने तिला सुखरूप बाहेर काढले. त्यानंतर अडकलेल्या प्रत्येक व्यक्तीजवळ जाऊन कधी एकट्याने तर कधी आसपासच्या लोकांच्या मदतीने अरिफने त्यांचा बचाव केला..अरिफने क्षणाचीही उसंत न घेता जखमींना रुग्णवाहिकेत ठेवून आणि खराब झालेल्या रस्त्याने जवळजवळ पाच किलोमीटर वाहन चालवून जवळच्या वैद्यकीय कक्षापर्यंत पोहोचले. खचलेल्या रस्त्याने रुग्णवाहिकेच्या अनेक खेपा अरिफने मारल्या. काही जखमींना तर त्याने खांद्यावरून नेले, असे ही प्रत्यक्षदर्शींने सांगितले.ढगफुटीनंतर पुढील तीन दिवस अरिफ घरी गेला नाही. इतर स्वयंसेवक आणि वैद्यकीय पथकांबरोबर काम करत तो घटनास्थळीच राहिला. त्याने त्याच्या रुग्णवाहिकेतील सर्व वैद्यकीय साहित्याचा वापर केला. परिसरातील सर्वजणांचा बचाव झाल्याची खात्री केल्यानंतरच तो त्याच्या किजियाई या गावी गेला. रविवारी (ता.१७) सामुग्री आणून तो परतला आणि त्याने लगेच कामावर रुजू झाला..बिकट परिस्थितीतही कर्तव्यअरिफच्या साह्यामुळे मृतांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी ठेवण्यास मदत झाली, अशी माहिती बचावकार्यातील अधिकाऱ्यांनी दिली. जखमींना त्याने सुरक्षितस्थळी वेळेवर पोहचविल्याने त्यांच्यावर त्वरित उपचार करणे वैद्यकीय पथकांना शक्य झाले. बिकट परिस्थितीतही मागे न हटता अथक मदत करणारा अरिफ, अशी त्याची ओळख आता स्थानिक आणि भाविकांमध्ये झाली आहे. आपत्तीच्या महत्त्वाच्या काळात त्याने केलेले प्रयत्न ढगफुटीनंतरच्या स्थानिक घटनांच्या आठवणीचा एक भाग बनले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.