Amethi Gulgula : केकच्या युगातही कायम आहे अमेठीच्या 'गुलगुला'ची क्रेझ! पाहा साध्या गव्हाच्या पिठापासून कशी बनते ही पारंपरिक मिठाई

उत्तर प्रदेशातील अमेठी जिल्ह्याची ओळख केवळ राजकीय आणि ऐतिहासिक कारणांसाठीच नाही, तर इथल्या समृद्ध लोकसंस्कृती आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांसाठीही आहे. या खाद्यपरंपरेतील एक खास गोड पदार्थ म्हणजे 'गुलगुला' अनेक ठिकाणी याला मीठा पुआ' असेही म्हटले जाते..गूळ, गव्हाचे पीठ आणि बडीशेप यांसारख्या साध्या घरगुती साहित्यापासून तयार होणारा हा पदार्थ आजही अमेठीतील अनेक घरांमध्ये आवडीने बनवला जातो. आधुनिक काळात केक आणि इतर मिठाईंचे पर्याय वाढले असले तरी गुलगुल्याची पारंपरिक चव आणि त्याच्याशी जोडलेल्या आठवणी अजूनही कायम आहेत.संध्याकाळच्या चहासोबत, सण-उत्सवांच्या दिवशी किंवा घरातील शुभ कार्याच्या वेळी कढईत तळले जाणारे गरमागरम गुलगुले संपूर्ण घरात गोडवा आणि आपलेपणाची भावना निर्माण करतात..ODOc Programmeमुळे मिळणार बाजारपेठेची नवी संधीअमेठीच्या या पारंपरिक खाद्यपदार्थाला आता व्यापक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ODOP (One District One Product) Programme च्या माध्यमातून स्थानिक हलवाई आणि खाद्य उद्योजकांना ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंगसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.या उपक्रमामुळे अमेठीच्या पारंपरिक गुलगुल्याला व्यावसायिक ओळख मिळण्यास मदत होत असून, हा स्थानिक स्वाद राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्याचा मार्ग तयार होत आहे. पारंपरिक चव आणि आधुनिक सादरीकरण यांचा संगम साधून स्थानिक उद्योजकांना नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत..अमेठीच्या घराघरातील गोड परंपराअमेठीमध्ये गुलगुला हा केवळ एक गोड पदार्थ नाही, तर तो घरातील संस्कृती आणि पाहुणचाराचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. अनेक वर्षांपासून घरातील ज्येष्ठ महिला ही पारंपरिक रेसिपी पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवत आहेत.गुळाची नैसर्गिक मिठास, बडीशेपचा सुगंध आणि गव्हाच्या पिठाची खास चव यामुळे गुलगुल्याला वेगळी ओळख मिळते. आजही गावांपासून शहरांपर्यंत पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किंवा कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये हा पदार्थ आवर्जून तयार केला जातो.स्वादिष्ट आणि मऊ गुलगुले बनवण्याची पारंपरिक पद्धतअमेठी येथील रहिवासी गुलगुले बनवण्याची पारंपरिक पद्धत सांगतात..गुळाचे पाणी तयार करणेसर्वप्रथम एक कप गूळ दीड कप कोमट पाण्यात विरघळवून घ्यावा. गूळ पूर्णपणे विरघळल्यानंतर हे पाणी गाळून थंड होण्यासाठी ठेवावे.पीठ तयार करण्याची पद्धतएका भांड्यात दोन कप गव्हाचे पीठ घ्यावे. त्यामध्ये एक चमचा बडीशेप आणि पाव चमचा वेलची पावडर मिसळावी.यानंतर गुळाचे पाणी थोडे-थोडे घालत भज्यांच्या पिठासारखा घट्ट घोल तयार करावा. मिश्रणामध्ये गुठळ्या राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. तयार केलेला घोल साधारण १५ ते २० मिनिटे झाकून ठेवावा, त्यामुळे त्याची चव अधिक खुलते..तळण्याची योग्य पद्धत म्हणजेच चवीचे रहस्यगुलगुल्यांची खरी चव त्याच्या तळण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून असते.तळण्यापूर्वी घोलामध्ये एक चिमूटभर खाण्याचा सोडा घालून तो चांगला फेटून घ्यावा.कढईत तेल किंवा देसी तूप मध्यम आचेवर गरम करावे.हाताला थोडे पाणी लावून घोलाचे छोटे-छोटे गोळे तेलात सोडावेत.गुलगुले मंद ते मध्यम आचेवर ५ ते ६ मिनिटे तळावेत.त्यांचा रंग सोनेरी तपकिरी झाल्यावर ते बाहेर काढावेत.अशा पद्धतीने तयार केलेले गुलगुले बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ, जाळीदार होतात..वाढदिवस आणि शुभ कार्यांमध्ये खास स्थानपूर्वीच्या काळात अमेठीसह उत्तर प्रदेशातील अनेक भागांमध्ये वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनमध्ये केक कापण्याची परंपरा नव्हती. त्याऐवजी घरात गोड पदार्थ म्हणून गुलगुले बनवले जात.मुलांचा वाढदिवस, बारसे (नामकरण), पूजा-पाठ किंवा इतर शुभ प्रसंगी कढईत गुलगुले तळण्याची परंपरा होती. घरात गोड पदार्थ तयार केल्याने सुख-समृद्धी येते, अशी भावना अनेक कुटुंबांमध्ये आजही पाहायला मिळते..बदलत्या काळातही कायम आहे चव आणि आठवणींचा वारसाआजच्या आधुनिक खाद्यसंस्कृतीत अनेक नवीन पदार्थ आले असले तरी अमेठीतील गुलगुल्याचे महत्त्व कमी झालेले नाही. हा साधा पण चवदार पदार्थ लोकांना त्यांच्या बालपणीच्या आठवणी, गावातील वातावरण आणि कुटुंबाच्या परंपरांशी जोडून ठेवतो.ODOP सारख्या उपक्रमांमुळे आता या पारंपरिक चवीला नवी ओळख मिळत असून, अमेठीचा गुलगुला भविष्यात देश-विदेशातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता ठेवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.