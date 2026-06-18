देश

Amethi Gulgula : केकच्या युगातही कायम आहे अमेठीच्या 'गुलगुला'ची क्रेझ! पाहा साध्या गव्हाच्या पिठापासून कशी बनते ही पारंपरिक मिठाई

गूळ, गव्हाचे पीठ आणि बडीशेपच्या साध्या मिश्रणातून तयार होणारा अमेठीचा गुलगुला आजही सण, उत्सव आणि पाहुणचाराचा अविभाज्य भाग; घराघरातील परंपरा आणि बालपणीच्या आठवणी जपणारी ही गोड चव केकच्या युगातही तितकीच लोकप्रिय
Recipe Standardization Indexes: Fluid Mechanics of Jaggery-Wheat Flour Batter Formulations

Recipe Standardization Indexes: Fluid Mechanics of Jaggery-Wheat Flour Batter Formulations

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील अमेठी जिल्ह्याची ओळख केवळ राजकीय आणि ऐतिहासिक कारणांसाठीच नाही, तर इथल्या समृद्ध लोकसंस्कृती आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांसाठीही आहे. या खाद्यपरंपरेतील एक खास गोड पदार्थ म्हणजे 'गुलगुला' अनेक ठिकाणी याला मीठा पुआ' असेही म्हटले जाते.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
UP
culture
Wheat
rice and wheat production challenges
food