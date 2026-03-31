Indian Economy: उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत रुपया पूर्णपणे स्थिर, देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम : अर्थमंत्री सीतारामन

नवी दिल्ली: देशाची आर्थिक पायाभूत स्थिती मजबूत असून, इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत 'पूर्णपणे स्थिर' असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत स्पष्ट केले..पश्चिम आशियात २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या संघर्षानंतर रुपयामध्ये सुमारे ४.१ टक्क्यांची घसरण झाली असून, २७ मार्च २०२६ रोजी तो डॉलरमागे ९४.८२ रुपयांवर बंद झाला. यावर पूरक प्रश्नाला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या, ''भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, वित्तीय स्थिती भक्कम आहे आणि वित्तीय तुटीचे व्यवस्थापन जागतिक स्तरावर प्रशंसनीय ठरले आहे. आपला परकी चलनसाठाही मजबूत आहे.''.चालू आर्थिक वर्षात,२७ मार्च २०२६ पर्यंत रुपया डॉलरच्या तुलनेत एकूण ९.९ टक्क्यांनी घसरला आहे. रुपयाची घसरण ही केवळ भारतापुरती मर्यादित नसून, पश्चिम आशियातील संघर्षानंतर अनेक आशियाई चलनांमध्येही घट झाली आहे. दक्षिण कोरियन वॉन, थाई बात आणि फिलिपाईन पेसो या चलनांमध्ये अनुक्रमे ४.६ टक्के, ५.५ टक्के आणि ४.८ टक्क्यांची घसरण झाली आहे, जी रुपयापेक्षा अधिक आहे, असेही सीतारामन यांनी नमूद केले..रुपयाचे मूल्य हे बाजारपेठेवर अवलंबून असते आणि विविध घटकांमुळे त्यात चढ-उतार होतात. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक रुपयाच्या हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले. .महागाईबाबत बोलताना चौधरी म्हणाले, ''देशातील किरकोळ महागाई कमी होत असून २०२०-२१ मधील ६.२ टक्क्यांवरून ती २०२४-२५ मध्ये ४.६ टक्क्यांवर आली आहे. पुढे २०२५-२६ मधील एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान ती १.९ टक्क्यांपर्यंत घटली आहे.'' बहुतांश जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर राहिल्या किंवा घट दर्शवित आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.