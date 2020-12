निवडणुकीपर्यंत तृणमूलमध्ये एकट्या ममतादिदी राहतील; अमित शहांची बोचरी टीका

कोलकाता- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तृणमूल काँग्रेसचे बंडखोर आमदार सुवेंदू अधिकारी यांचे भाजपमध्ये स्वागत केले. पश्चिम बंगालच्या मिदनापूरमधील भव्य रॅलीदरम्यान अधिकारी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यावेळी अमित शहांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. मोठ्या संख्येने लोक तृणमूल काँग्रेस का सोडत आहेत? लोक ममतांच्या अव्यवस्थेला, भ्रष्टाचाराला आणि नेपोटीझमला कंटाळले आहेत. दिदी, ही केवळ सुरुवात आहे. निवडणूक येईपर्यंत तुम्ही एकट्या पक्षात राहतात, अशी बोचरी टीका अमित शहा यांनी केली.

When results of Vidhan Sabha election will be declared BJP will form the government with more than 200 seats: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah in Paschim Medinipur, West Bengal. pic.twitter.com/rA0q6BUCdx

दूवेंदू अधिकारी यांनी 27 नोव्हेंबर रोजी कॅबीनेटमधून राजीनामा दिला होता. त्यानंतर 16 डिसेंबरला त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला. अधिकारी यांच्या सहकाऱ्यांनी बंगालच्या राजकारमध्ये मोठी त्सुनामी येणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे ममता बँनर्जी यांना भविष्यात अनेक धक्के बसवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Senior party members are leaving TMC. Didi accuses BJP of inducing party members to defect. But I want to ask her when she quit Congress to form TMC, was it not defection? This is just the start. She will be left alone by the election: Union Home Minister & BJP leader Amit Shah https://t.co/TXql49Pz0y

— ANI (@ANI) December 19, 2020