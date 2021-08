"हल्ल्यांमागे गृहमंत्री शहा"; ममतांचा आरोप

By

कोलकता : तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर नुकत्याच केलेल्या हल्ल्यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (amit shah) जबाबदार असल्याचा थेट आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (mamata banrjee) यांनी केला. अशा हल्ल्यांपुढे झुकणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. अभिषेक बॅनर्जी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे आहेत. (Amit Shah behind attacks on TMC leaders in Tripura Mamata banrajee)

भाजपशासित त्रिपुरात स्वतंत्र घटनांत अभिषेक बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांवर हल्ले करण्यात आले. त्रिपुरात २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून त्यादृष्टीने तृणमूल राज्यात विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी कोलकत्यातील ‘एसएसकेएम’ शासकीय रुग्णालयात तृणमूलच्या जखमी कार्यकर्त्यांची भेट घेऊन विचारपूस केली. त्यानंतर त्या म्हणाल्या, की भाजप आपली सत्ता असलेल्या त्रिपुरा, आसाम, उत्तर प्रदेश व इतर राज्यांत अराजकपणे सरकार चालवीत आहे. त्रिपुरात अभिषेक बॅनर्जी व तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सक्रिय पाठिंब्याशिवाय असे हल्ले घडविणे शक्य नाही.

त्रिपुरा पोलिसांच्या समोरच हे हल्ले करण्यात आले आणि पोलिसांनी मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेतली. या हल्ल्यांमागे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचाच हात आहे. त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये हल्ल्यांच्या चौकशीचा आदेश देण्याचे धैर्य नाही.

- ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल