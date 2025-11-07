देश

Amit Shah: घुसखोर नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत : शहा

Amit Shah Targets RJD Over Past ‘Jungle Raj’ in Bihar: बिहारमधील सभेत अमित शहा यांचा आरोप – घुसखोर नोकऱ्या हिसकावतात, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका; ‘एनडीए’च बिहारला स्थैर्य देऊ शकते.
Amit Shah

Amit Shah

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बेतिया/ मोतिहारी : बांगलादेशी घुसखोर हे येथील नागरिकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत असून ते राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेदेखील मोठे आव्हान ठरत आहेत, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Bihar
political
election
Development
Voter
Amit Shah

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com