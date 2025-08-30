देश

Amit Shah: राहुल गांधींनी माफी मागावी, अमित शहा; राजकारणाची पातळी खालावल्याची खंत व्यक्त

Rahul Gandhi: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राहुल गांधींवर टीका करताना ‘वोटर अधिकार यात्रेत’ पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या मातेबाबत झालेल्या अपशब्दांविषयी माफी मागण्याची मागणी केली. बिहारातील काँग्रेसची ‘घुसखोर बचाव यात्रा’ नकारात्मक राजकारणाचे दर्शन घडवत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गुवाहाटी : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अन् त्यांच्या दिवंगत मातुःश्रीविषयी बिहारमध्ये काढण्यात आलेल्या ‘वोटर अधिकार यात्रे’दरम्यान अपशब्द वापरण्यात आले. त्याबद्दल काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी माफी मागितली पाहिजे,’’ अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी केली.

