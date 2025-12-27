विकासाच्या बाबतीत मोहन यादव हे मोदींचे वारसदार, अमित शाह यांनी का केले कौतुक?

ग्वाल्हेरमध्ये आयोजित 'अभ्युदय : मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' मध्ये बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या औद्योगिक धोरणाचे भरभरून कौतुक केले. उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत मोहन यादव हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सच्चे अनुयायी असल्याचे सांगत, त्यांनी मध्य प्रदेशच्या संतुलित विकासासाठी राबवलेल्या 'प्रादेशिक गुंतवणूक परिषदे'चे (Regional Investment Conclave) कौतुक केले.अमित शाह यांनी मध्य प्रदेशच्या औद्योगिक प्रगतीची तुलना गुजरातच्या 'व्हायब्रंट गुजरात' मॉडेलशी केली..मोदींच्या 'व्हायब्रंट गुजरात'ची पुढील पायरीअमित शाह म्हणाले की, उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी पद्धतशीर 'इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव'ची सुरुवात नरेंद्र मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केली होती. आज मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी हीच संकल्पना पुढे नेत त्यात आधुनिक बदल केले आहेत. त्यांनी केवळ राजधानीत कार्यक्रम न ठेवता, राज्याच्या विविध भागांत 'प्रादेशिक गुंतवणूक परिषदा' आयोजित करून विकासाचे विकेंद्रीकरण केले आहे..२ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि संतुलित विकासग्वाल्हेरसारख्या क्षेत्रासाठी २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळवणे ही एक मोठी उपलब्धी आहे. अमित शाह यांच्या मते, जर राज्याचा प्रत्येक भाग विकसित झाला नाही, तर संपूर्ण राज्याची प्रगती होऊ शकत नाही. मालवा, ग्वाल्हेर आणि चंबळ या भागात कापूस हे मुख्य पीक आहे. आता 'पीएम मित्र पार्क'मुळे या भागात गुंतवणूक वाढली असून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा योग्य भाव मिळत आहे..भौगोलिक स्थानाचा फायदा (Geographical Advantage)मध्य प्रदेश हे भारताच्या मध्यभागी वसलेले राज्य आहे. त्यामुळे इथून देशाच्या कोणत्याही भागात माल पोहोचवण्यासाठी वाहतूक खर्च (Transportation Cost) खूप कमी लागतो. हा फायदा घेण्यासाठी राज्याच्या चारी दिशांना - म्हणजे दक्षिणेकडील जिल्हे, दिल्लीला लागून असलेले ग्वाल्हेर आणि पश्चिमेकडील धार-झाबुआ या सर्वच भागांत समतोल उद्योग असणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव नेमके याच दिशेने काम करत आहेत..अमित शाह यांच्या मते, मध्य प्रदेशची प्रगती आता केवळ कागदावर नसून ती जमिनीवर उतरताना दिसत आहे. मोहन यादव यांच्या दूरदृष्टीमुळे मध्य प्रदेश हे देशाचे महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.