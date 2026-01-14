देश

Amit Shah : 'सनातन संस्कृती नष्ट करणे अशक्य, शतकानुशतके वारंवार आक्रमणे होऊनही..'; काय म्हणाले अमित शहा?

Amit Shah on the Resilience of Sanatan Dharma : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाचा उल्लेख करत सनातन धर्म, संस्कृती आणि जनतेचा विश्वास कधीही नष्ट होऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन केले.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Amit Shah Statement : ‘‘भारताची सनातन धर्मपरंपरा (Sanatan Dharma), संस्कृती व त्यावरील जनतेचा विश्वास नष्ट करणे, शक्य नाही. शतकानुशतके वारंवार आक्रमणे होऊनही सोमनाथ मंदिराचे झालेले पुनर्निर्माण हे त्याचे द्योतक आहे, ’’ असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी मंगळवारी केले.

Hindu religion
