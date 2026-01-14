Amit Shah : 'सनातन संस्कृती नष्ट करणे अशक्य, शतकानुशतके वारंवार आक्रमणे होऊनही..'; काय म्हणाले अमित शहा?

Amit Shah Statement : ‘‘भारताची सनातन धर्मपरंपरा (Sanatan Dharma), संस्कृती व त्यावरील जनतेचा विश्वास नष्ट करणे, शक्य नाही. शतकानुशतके वारंवार आक्रमणे होऊनही सोमनाथ मंदिराचे झालेले पुनर्निर्माण हे त्याचे द्योतक आहे, ’’ असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी मंगळवारी केले. .गांधीनगरमधील मानसा येथे विविध विकास प्रकल्पांच्या उद्घाटन व भूमिपूजनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. ‘‘मंदिरावर हल्ले करणारे अखेरीस इतिहासजमा झाले, मात्र गिर सोमनाथ जिल्ह्यात समुद्रकिनारी असलेले हे मंदिर आजही अभिमानाने उभे आहे. ११ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमनाथ स्वाभिमान पर्वाचे उद्घाटन केले..Tuljabhavani Temple : तुळजाभवानी मंदिरात आज 5 ते 6 या वेळेत पुरुषांना प्रवेशबंदी; दर्शनासाठी महिलांना आधार कार्डही अनिवार्य, काय आहे कारण?.१०२६ मध्ये महमूद गझनीने सोमनाथ मंदिरावर हल्ला केला होते मात्र आज एक हजार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही ते पुन्हा त्याच दिमाखात उभे आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, ’’ असे शहा यांनी नमूद केले. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व संपूर्ण वर्षभर साजरे केले जाईल..स्वाभिमानाचे रक्षण सोमनाथवरील हल्ला हा केवळ मंदिरावरचा नव्हता, तर तो श्रद्धा, धर्म आणि स्वाभिमानावरचा हल्ला होता. आणि त्याचे उत्तर दुसरा हल्ला नसून, आपल्या स्वाभिमानाचे रक्षण करण्यात आहे, त्यातून मंदिर पुनर्निर्माण झाले” असे अमित शहा म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.