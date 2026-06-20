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Amroha Dholak: गणेशोत्सव असो की लग्न... प्रत्येक ढोलकीमागे आहे अमरोहाच्या कारागिरांची २०० वर्षांची मेहनत! अमेरिकेतही फेमस

Amroha Dholak Gets Global Recognition Under ODOP: उत्तर प्रदेशातील अमरोहाची २०० वर्षांहून अधिक जुनी ढोलक निर्मिती कला आता जागतिक स्तरावर पोहोचली आहे.
Amroha Dholak

Amroha Dholak

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील अमरोहा (Amroha) जिल्ह्यात ढोलक हे केवळ एक संगीत वाद्य नाही, तर तो तिथल्या लोकसंस्कृतीचा आत्मा आणि हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. घरातील सण-उत्सव, मंदिरांमधील भजन-कीर्तन, लग्नांमधील वराती आणि गल्लीबोळांमधील बैठकांपासून ते देशातील मोठ्या सांस्कृतिक महोत्सवांपर्यंत अमरोहाच्या ढोलकचा आवाज सहजपणे घुमतो.

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