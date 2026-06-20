Amroha Dholak: गणेशोत्सव असो की लग्न... प्रत्येक ढोलकीमागे आहे अमरोहाच्या कारागिरांची २०० वर्षांची मेहनत! अमेरिकेतही फेमस

उत्तर प्रदेशातील अमरोहा (Amroha) जिल्ह्यात ढोलक हे केवळ एक संगीत वाद्य नाही, तर तो तिथल्या लोकसंस्कृतीचा आत्मा आणि हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. घरातील सण-उत्सव, मंदिरांमधील भजन-कीर्तन, लग्नांमधील वराती आणि गल्लीबोळांमधील बैठकांपासून ते देशातील मोठ्या सांस्कृतिक महोत्सवांपर्यंत अमरोहाच्या ढोलकचा आवाज सहजपणे घुमतो. .उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ODOP - One District One Product) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत अमरोहाच्या या प्रसिद्ध ढोलकला जागतिक स्तरावर एक मोठी ब्रँड ओळख मिळाली असून, या शिल्प-आधारित अर्थव्यवस्थेने संपूर्ण जिल्ह्याला एक नवी गती दिली आहे..लाकडाच्या खोडापासून सुरू होतो २०० वर्षांचा पारंपरिक प्रवासअमरोहामध्ये ढोलक बनवण्याचे काम गेल्या २०० वर्षांहून अधिक काळापासून एक पारंपरिक पुश्तैनी कला म्हणून पिढ्यानपिढ्या जिवंत ठेवले गेले आहे.अस्सल लाकूड: या ढोलकचे मुख्य आवरण बनवण्यासाठी प्रामुख्याने आंब्याचे (Mango Wood) आणि शीशमचे लाकूड वापरले जाते. आंब्याचे लाकूड वजनाने हलके, संतुलित आणि हवेचा ताण सहन करण्यास उत्तम मानले जाते.हस्तनिर्मित कला: जुन्या काळी विजेची सोय नसताना कारागीर केवळ हाताच्या अवजारांनी बागांमध्ये बसून दिवसभरात जेमतेम एकच खोल तयार करू शकत होते. 'राम म्युझिकल हँडिक्राफ्ट'चे चालक आणि स्थानिक शिल्पकार राजीव कुमार प्रजापति यांनी सांगितले की, आज कार्यशाळांमध्ये काही आधुनिक मशिन्स आल्या असल्या, तरी ढोलकचे ९० ते ९५ टक्के काम आजही कुशल कारागिरांच्या हातानेच केले जाते..सुरांचा अचूक गोडवा मिळवून देणारी 'क्लिष्ट मेकिंग प्रोसेस'अमरोहाच्या ढोलकची निर्मिती अत्यंत कौशल्याच्या विविध टप्प्यांतून पूर्ण होते:१. सर्वप्रथम लाकडाचे मोठे लट्ठे (logs) लहान तुकड्यांमध्ये कापून त्यांची साल काढली जाते.२. घुमट आकाराच्या साच्यावर ठेवून त्याला आतून पूर्णपणे पोकळ केले जाते आणि योग्य फिनिशिंग देऊन त्यावर आकर्षक रंग-रोगन केले जाते.३. फिनिशिंग आणि आवाज: ढोलकचा सूर आणि तिचा आवाज ठरवणारा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे त्यावर कातडी चढवणे. बकरीची कातडी अत्यंत काळजीपूर्वक खेचून लाकडी ढोलकवर घट्ट बसवली जाते, ज्यामुळे तो विशिष्ट गंभीर सूर आणि गूंज निर्माण होते.बदलत्या काळानुसार दोरीने बांधलेल्या पारंपरिक ढोलकसोबतच आता नट-बोल्ट बसवलेल्या आधुनिक ढोलकलाही बाजारात मोठी पसंती दिली जात आहे..Nashik: भेसळखोरांना तुकाराम मुंढेंच्या दणक्यानंतर मंत्रीही थेट बाजारात; झिरवाळांनी तपासलं दूध.सण-उत्सवांचा ताल; देश-विदेशात मोठी मागणीढोलकचे प्रसिद्ध व्यावसायिक बजर खान यांनी सांगितले की, ते गेल्या २० वर्षांपासून आपल्या कुटुंबासोबत या पुश्तैनी व्यवसायात सक्रिय आहेत. अमरोहामध्ये अगदी लहान आकारापासून ते भव्य आकारापर्यंत सर्व प्रकारच्या ढोलक ग्राहकांच्या आवडीनुसार (विशेष ऑर्डरवर) बनवल्या जातात.या व्यवसायाची आर्थिक गती भारताच्या सणांच्या कॅलेंडरशी जोडलेली आहे. महाशिवरात्री आणि श्रावण महिन्यात डमरू व लहान वाद्यांना मोठी मागणी असते, तर लग्नसराईचा मोसम, नवरात्री, गणेशोत्सव आणि दिवाळीच्या काळात ढोलकची मागणी सर्वोच्च पातळीवर पोहोचते.अमरोहामध्ये तयार होणारा लाकडी ढांचा देशात इतरत्र कुठेही बनत नसल्याने, येथील माल राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, उज्जैन, हरिद्वार आणि वाराणसी यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकला जातो. इतकेच नव्हे, तर भारतीय हस्तशिल्पाचा उत्तम नमुना म्हणून अमरोहाची ढोलक आता अमेरिका आणि कॅनडा यांसारख्या बलाढ्य देशांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर निर्यात (Export) केली जात आहे..पारंपरिक कलाकुसर अन् आधुनिक डिजिटल विपणन (Marketing)आजच्या डिजिटल युगात अमरोहाच्या कारागिरांनी तंत्रज्ञानाची उत्तम साथ घेतली आहे. ग्राहक आता थेट मेळ्यांमध्ये किंवा स्टॉल्सवर जाण्याव्यतिरिक्त ऑनलाईन संपर्काद्वारे (Online Orders) थेट घरबसल्या इंटरनेटवरून या ढोलकची खरेदी करत आहेत. पारंपरिक कलाकुसर आणि आधुनिक मार्केटिंगच्या या सुंदर मिलाफामुळे स्थानिक कारागिरांना उत्तम नफा मिळत असून, अमरोहाची ही कला येणाऱ्या काळात जागतिक मंचावर उत्तर प्रदेशची एक नवी आणि सशक्त ओळख म्हणून अधिक विकसित होण्यास पूर्णपणे सज्ज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.