Yogi Ki Pati : रस्ते अपघात रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे जनतेला भावनिक पत्र; नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन

उत्तर प्रदेशातील वाढत्या रस्ते अपघातांमुळे होणारी जीवितहानी रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील जनतेला 'योगींची पाती' या नावाने एक कळकळीचे पत्र लिहिले आहे. सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी रस्ते अपघातातील मृत्यूंबद्दल खोल दुःख व्यक्त केले असून, सुरक्षित प्रवासासाठी सरकारी यंत्रणेसोबतच नागरिकांचे सहकार्य आणि सजगता आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे..अपघातांचे संकट आणि मुख्यमंत्र्यांची कळकळमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पत्रात नमूद केले की, "रस्ते अपघातात अकाली गेलेले आयुष्य आणि त्यामुळे उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे पाहून मला अत्यंत दुःख होते. निष्काळजीपणा आणि वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आपण दरवर्षी हजारो लोक गमावतो. सामूहिक जबाबदारी आणि सतर्कतेने आपण हे चित्र बदलू शकतो." रस्ते सुरक्षेला जनआंदोलन बनवण्याचा मानस त्यांनी या पत्रातून व्यक्त केला आहे..३१ जानेवारीपर्यंत 'रस्ते सुरक्षा महिना'राज्यात ३१ जानेवारीपर्यंत विशेष 'रस्ते सुरक्षा महिना' साजरा केला जात आहे. या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या मोहिमेची काही मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत -शून्य मृत्यूचे उद्दिष्ट: रस्ते अपघातातील मृत्यूदर शून्यावर आणण्यासाठी राज्यातील २० अतिसंवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये विशेष मोहीम राबवली जात आहे.३ हजार धोकादायक ठिकाणे: संपूर्ण राज्यात ३ हजारहून अधिक अशी ठिकाणे (Black Spots) शोधण्यात आली आहेत जिथे अपघातांची शक्यता सर्वाधिक असते.५ सूत्री कार्यक्रम: ही मोहीम शिक्षण, अंमलबजावणी, इंजिनिअरिंग (रस्त्यांची रचना) आणि आपत्कालीन सेवा या ५ मुख्य मुद्द्यांवर आधारित आहे..नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आवाहनमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात वाहन चालकांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत -१. मोबाईलचा वापर टाळा: वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर केवळ आपल्याच नव्हे तर इतरांच्या जिवावरही बेतू शकतो.२. वेग मर्यादा आणि नशा: अतिवेग आणि मद्यपान करून वाहन चालवणे हे अपघातांचे प्रमुख कारण आहे, ते टाळा.३. सुरक्षा साधने: हेल्मेट आणि सीट बेल्ट या केवळ दाखवण्याच्या वस्तू नसून, त्या तुमच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेचे कवच आहेत.४. पालकांची जबाबदारी: अल्पवयीन मुलांच्या हाती वाहने देऊ नका, हे पालकांचे कर्तव्य आहे.५. पादचाऱ्यांचा सन्मान: पादचाऱ्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहा, रस्त्यावर त्यांचाही तितकाच अधिकार आहे.."रस्ते सुगम आणि सुरक्षित करण्यासाठी पोलीस नियमांची कडक अंमलबजावणी करतीलच, पण त्याला जनतेच्या सहकार्याची जोड हवी," असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्राच्या शेवटी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या भावनिक पत्राचा उद्देश केवळ दंड करणे नसून, लोकांच्या वर्तणुकीत बदल घडवून आणणे हा आहे..