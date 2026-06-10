Sinauli Excavation: महाभारतातील योद्ध्यांचे शवपेटी, शिरस्त्राण अन् तांब्याची शस्त्रे ! ४,००० वर्षांपूर्वीच्या युद्धाचा पाहा जिवंत पुरावा

उत्तर प्रदेशातील बागपत (Baghpat) जिल्ह्यातील सादिकपूर सिनोली (Sinauli) येथे झालेल्या पुरातत्व उत्खननाने भारतीय इतिहास आणि महाभारताच्या कालखंडाबाबत अनेक मोठे आणि थक्क करणारे खुलासे केले आहेत. ब्रिटीश इतिहासकार आणि 'आर्यन आक्रमण सिद्धांताची' (Aryan Invasion Theory) मांडणी करणाऱ्यांनी भारताचा जो इतिहास डावलला होता, तो सिनोली येथील पुराव्यांनी पूर्णपणे खोटा ठरवला आहे. .दिल्लीतील 'नॅशनल म्युझियम ऑडिटोरियम' येथे आयोजित एका विशेष व्याख्यानात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) चे संयुक्त महासंचालक डॉ. संजय मंजुल यांनी या ऐतिहासिक शोधाचा संपूर्ण अधिकृत अहवाल (Report) सादर केला, ज्याने इतिहास संशोधकांचे डोळे उघडले आहेत..ब्रिटीशांची 'ती' कपोलकल्पित थेअरी सिनोलीने मोडलीडॉ. संजय मंजुल यांनी आपल्या "द एक्सेव्हेशन ऑफ सिनोली: रिव्हिलिंग द ग्रेव्ह्स ऑफ ग्रेट इंडियन वॉरियर्स" या व्याख्यानात सांगितले की, पाश्चात्य आणि ब्रिटीश इतिहासकारांच्या मते रामायण-महाभारत काळातील प्रगत अस्त्र-शस्त्रे, रथ आणि युद्धकौशल्य ही केवळ एक 'कपोलकल्पित कथा' (Imaginative story) होती..त्या काळात भारतात रथांचा किंवा प्रगत धातूंच्या शस्त्रांचा शोधच लागला नव्हता, असा दावा केला जायचा. परंतु, सिनोलीमध्ये प्रत्यक्ष मिळालेले युद्ध रथ (War Chariots), ढाली, तलवारी आणि शिरस्त्राण (Helmets) यांनी हे सिद्ध केले आहे की, ४ हजार वर्षांपूर्वीचा हा कालखंड अत्यंत प्रगत आणि युद्धकौशल्याने समृद्ध होता..४००० वर्षांपूर्वीचे योद्ध्यांचे भव्य दफनभूमीपुरातत्व शास्त्रज्ञांच्या मते, सिनोली हे ताम्र-पाषाण युगातील (Copper-Bronze Age) जगातील सर्वात मोठे शवधान केंद्र (स्मशान) आहे. हे कोणतेही सामान्य नागरिकांचे स्मशान नसून, युद्धकौशल्यात अत्यंत निपुण असलेल्या 'महान योद्ध्यांचे' दफनभूमी आहे. येथे सापडलेले पुरावशेष सिंधू संस्कृतीच्या (हडप्पा संस्कृती) समकालीन असून, येथील प्रगत सांस्कृतिक वस्तू हडप्पाच्या ठरवलेल्या जुन्या सिद्धांतांना थेट आव्हान देतात. यावरून हे सिद्ध होते की, आर्य हे बाहेरून आलेले नसून ते याच भूमीचे मूळ रहिवासी (Native) होते..वेदोक्त परंपरेचे जिवंत पुरावेसिनोली येथे तीन टप्प्यांत झालेल्या उत्खननात अत्यंत रंजक गोष्टी समोर आल्या आहेत:मृत योद्ध्यांना दफन करण्यासाठी लाकडाच्या सुंदर पेट्या बनवल्या गेल्या होत्या, ज्यावर तांब्याच्या (Copper) तारांनी अत्यंत आकर्षक नक्काशी केली होती.या शवपेट्यांच्या आजूबाजूला आणि खाली संबंधित योद्ध्याने वापरलेली शस्त्रे, ढाल, हेल्मेट, मशाल आणि तांब्याची व मातीची भांडी सापडली आहेत. या भांड्यांमध्ये तूप, दूध आणि अन्नधान्य भरून ठेवले गेले होते..आपल्या वेदांमध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की, मृत्यूनंतर व्यक्ती जेव्हा परलोकात जाते, तेव्हा तिची तिथली सोय व्हावी म्हणून तिच्या प्रिय आणि आवश्यक वस्तू सोबत दिल्या जातात. आजच्या आधुनिक युगातही व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर केले जाणारे पिंडदान, श्राद्ध आणि दान करण्याची परंपरा याच ४,००० वर्षांपूर्वीच्या परंपरेचा भाग आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.हा शोध भारतीय इतिहास लेखनासाठी एक मोठे वळण (Turning Point) ठरला असून, आता शालेय आणि शैक्षणिक पुस्तकांमधील इतिहास सुधारण्याची आणि त्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.भारतीय पुरातत्व विभागाच्या (ASI) प्रयोगशाळांमध्ये सिनोली येथे सापडलेल्या कार्बन डेटिंगच्या नवीन नमुन्यांवर संशोधन सुरू असून, यामुळे भारताच्या प्राचीन वैदिक कालखंडाचा कालक्रम आणखी अचूकपणे जगासमोर मांडण्यास मदत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.