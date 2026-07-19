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UP Tourism: गुप्तकालीन वास्तुकलेचा अनमोल ठेवा; देवगडच्या दशावतार मंदिराला मिळणार आधुनिक रूप, नक्की भेट द्या

Best heritage temples to visit in India: गुप्तकालीन स्थापत्यकलेचा वारसा जपत देवगडच्या १,५०० वर्षे जुन्या दशावतार मंदिरात आधुनिक सुविधा, भव्य प्रवेशद्वार आणि सुशोभीकरणामुळे बुंदेलखंड पर्यटनाला नवी चालना
Historic Dashavatara Temple at Deogarh to Receive Modern Facilities for Visitors

Historic Dashavatara Temple at Deogarh to Receive Modern Facilities for Visitors

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बुंदेलखंडमधील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने ललितपूर जिल्ह्यातील देवगड येथील ऐतिहासिक दशावतार मंदिराच्या विकासासाठी २.८० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत पर्यटकांसाठी आधुनिक सुविधा उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी १.७५ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मंजूर करण्यात आला आहे.

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