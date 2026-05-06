Ujjain Mahakal: उज्जैनमध्ये प्रकटले प्राचीन शिवलिंग! महाकाल मंदिराजवळील खोदकामात सापडला वारसा; प्रशासनाकडून तपास सुरू!

Ujjain Mahakal Temple: उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिर परिसरात सिंहस्थ २०२८ च्या तयारीसाठी सुरू असलेल्या खोदकामादरम्यान एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग सापडल्याने भाविकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेनंतर प्रशासनाने खबरदारी म्हणून सध्या सुरू असलेले बांधकाम थांबवले असून पुरातत्व विभागाला पाचारण केले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बुद्ध पौर्णिमेच्या शुभ मुहूर्तावर ही घटना घडल्याने भाविक याला दैवी चमत्कार मानत आहेत. या घटनेचे मुख्य तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:पहाटेच्या वेळी घडला प्रकारसिंहस्थ २०२८ च्या पार्श्वभूमीवर महाकालेश्वर मंदिर चौक आणि दत्त मंदिराजवळ खोदकाम सुरू होते..पहाटे ४ च्या सुमारास जेसीबी चालक नरेश प्रजापती यांना मशीनच्या पंजात एक शिवलिंगासारखी आकृती दिसली. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता इंजिनिअर आणि मंदिर प्रशासनाला याची माहिती दिली आणि काम थांबवले.शिवलिंगासोबतच काही कोरीव प्राचीन दगडही या ठिकाणी सापडले आहेत, जे एखाद्या जुन्या वास्तूचा किंवा मंदिराचा भाग असावेत असा अंदाज वर्तवला जात आहे..भाविकांचा जनसागर आणि भक्तीचा जल्लोषशिवलिंग सापडल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच मंदिर परिसरात दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांनी घटनास्थळी धाव घेतली.भाविकांनी आणि मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी तात्काळ शिवलिंगावर जल आणि दुधाचा अभिषेक केला. 'हर हर महादेव' आणि 'जय श्री महाकाल'च्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला.पंडित आशिष शर्मा यांनी सांगितले की, उज्जैन ही महाकालाची नगरी आहे आणि येथील भूगर्भात अनेक प्राचीन रहस्ये दडलेली आहेत. हे शिवलिंग किती जुने आहे, हे शास्त्रीय तपासणीनंतरच स्पष्ट होईल..पुरातत्व विभागाकडे तपास सोपवलाप्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. खोदकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी अधिक पुरातन वस्तू असू शकतात, हे लक्षात घेऊन सध्या सर्व यंत्रसामग्री थांबवण्यात आली आहे.पुरातत्व विभागाची टीम लवकरच या शिवलिंगाचा आकार, दगडाचा प्रकार आणि त्यावरील कोरीव कामाचा अभ्यास करून त्याचा नेमका काळ निश्चित करेल.उज्जैनमध्ये याआधीही अनेकदा उत्खननादरम्यान प्राचीन मूर्ती आणि मंदिरांचे अवशेष सापडले आहेत. सापडलेले हे शिवलिंग उज्जैनच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्वामध्ये अधिक भर घालणारे ठरणार आहे.