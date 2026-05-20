Vagdevi idol: १५० वर्षांपूर्वी इंग्लंडला गेलेली वाग्देवी मूर्ती पुन्हा भारतात येणार?, वाग्देवीची मूर्ती कोहिनूरपेक्षाही मोलाची..

इंदूर : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात भोजशाळा प्रकरणी विजय मिळवल्यानंतर, हिंदू याचिकाकर्त्यांनी आता लंडनच्या संग्रहालयातून वाग्देवीची (सरस्वती) मूर्ती परत आणण्याची मागणी केली आहे. ही मूर्ती कोहिनूर हिऱ्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निकालात वादग्रस्त भोजशाळा-कमल मौला मशीद संकुल हे देवी सरस्वतीचे मंदिर असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, मुस्लिम समुदायाला या ठिकाणी शुक्रवारी नमाज अदा करण्याची परवानगी देणारा पुरातत्त्व विभागाचा (एएसआय) अनेक दशकांपूर्वीचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला. या निकालानंतर, पुरातत्त्व विभागाने शनिवारी हिंदूंना या ठिकाणी पूजा आणि इतर धार्मिक विधींसाठी पूर्ण प्रवेश दिला आहे..न्यायालयाच्या निकालानंतर हिंदू समुदायाने या ठिकाणी वाग्देवीच्या प्रतिमेची स्थापना करून पूजा सुरू केली आहे. आता हिंदू याचिकाकर्ते लंडनच्या 'ब्रिटिश म्युझियम'मध्ये असलेली मूळ मूर्ती परत आणून तिची भोजशाळेत पुनर्स्थापना करण्यासाठी आग्रही आहेत. उच्च न्यायालयाने १५ मे रोजीच्या आदेशात म्हटले होते की, लंडनमधून सरस्वतीची मूर्ती परत आणण्याबाबत आणि तिची भोजशाळा संकुलात पुनर्स्थापना करण्याबाबतच्या भारत सरकार निवेदनांचा विचार करू शकते..वाग्देवी मूर्तीची वैशिष्ट्येवाग्देवीची मूर्ती ११व्या शतकातीलउंची चार फूट, वजन २५० किलोपरमार राजवंश आणि राजा भोज यांच्या काळात, इ.स. १०३४–३५ मध्ये तयार केल्याचा अंदाजमूर्तीच्या पायाखालील शिलालेखात 'वाग्देवी' आणि 'अंबा/अंबिका' असा उल्लेखअलाउद्दीन खिलजीने केलेल्या आक्रमणावेळी बाराव्या-तेराव्या शतकात मंदिर पाडून मशीदकाही जैन तज्ज्ञांच्या मते ही मूर्ती जैन धर्मातील अंबिका यक्षिणीची (न्यायालयाला दावा अमान्य).मूर्तीचा प्रवाससंग्रहालय आणि न्यायालयीन नोंदींनुसार, ब्रिटिश अधिकारी मेजर जनरल विल्यम किन्केड यांनी १८७५ मध्ये ही मूर्ती मिळवली. त्यानंतर ती १८८६ मध्ये इंग्लंडमध्ये पोहोचली आणि १९०९ मध्ये ब्रिटिश म्युझियमच्या संग्रहात समाविष्ट झाली. देवीच्या मस्तकावर नक्षीदार उभा मुकुट आहे. देवीच्या विपुल केशांचा अंबाडा बांधल्याचेही मूर्तिकाराने दाखविले आहे. या देवीच्या मूर्तीच्या चार हातांपैकी दोन हात भग्न आहेत. उरलेल्या हातांपैकी एका हातात अंकुश, तर दुसऱ्या हातात एखाद्याच्या पानाचे अथवा फुलाचे देठ असल्यासारखे दिसते. देवीच्या पायाशी छोट्या आकारातील काही मूर्ती आहेत.